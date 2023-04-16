الحلقة الـ 24 من مسلسل ضرب نار.. مهرة تطلب الطلاق من زيدان

تستكمل الأحداث الخاصة بالحلقة الـ ٢٤ من مسلسل ضرب نار، بذهاب مهرة التي تجسد شخصيتها ياسمين عبدالعزيز إلى زيدان الذي يجسد شخصيته ماجد المصري، لتطلب منه المساعدة في علاج شقيقها طارق؛ إلا أنه يقول لها أن علاجه لن يكون في البيت، ومن المفترض ان ترسله الى دار لعلاج المخدرات، وهو ما تقابله بالرفض الشديد وتطلب منه أن يطلقها، وسط حالة حزن شديدة وخوف كبير من هذا الطلب.

ويرفض زيدان طلب مهرة للطلاق، ويؤكد لها أن ذلك لن يحدث إلا إذا مات، ولن يحقق لها هذا الطلب، خاصة مع قتله لزوجته الأولى “يمنى” التي قامت بخيانته مع أحمد عبدالله الذي قام بقتله هو الآخر.

وتدخل صفاء التي تجسد شخصيتها انتصار، وتتحدث مع مهرة بعجرفة وتقول لها لماذا لا تأتي عملها خاصة وهي العضو المنتدب للشركه، لتصمت مهرة وتشعر بحالة غضب شديدة.

وعرضت الحلقه الـ ٢٤ من مسلسل ضرب نار، السبت في الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى للحلقة الـ ٢٤ من مسلسل ضرب نار الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.



كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.



مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.