الأحد 16 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل "ضرب نار" الحلقة 25.. جابر الكوماندا يخطط لهدم أسطورة زيدان

ضرب نار
ضرب نار

تواصلت أحداث الحلقة 25 من مسلسل ضرب نار، بذهاب جابر الكوماندا الذي يجسد شخصيته أحمد العوضي إلى سوهاج لزيارة أشقاءه إلا أنهم يقومون بطرده بعد علمهم بعمله في تجارة السلاح، الأمر الذي يجعل جابر يصفع شقيقته بعدما رفضت أخذ أي أموال منه وطرده من المنزل.

تتواصل الأحداث بمعرفه مهرة ياسمين عبدالعزيز بعمل جابر الكوماندا في تجارة السلاح، لتتحدث معه عن تغيره وهو ما يقابله بكلمات، تؤكد أنه لايزال يحبها ولا يعمل في أي شىء خارج عن القانون، لكن مهرة لم تصدقه وتتركه.

تستكمل الأحداث بطلب مهرة الطلاق من زوجها زيدان الذي يجسد شخصيته ماجد المصري، إلا أنه يرفض ويتحدث معها حول أنها غير متزنة ولن يقوم بطلاقها لأنه يحبها.

واختتمت الأحداث بتخطيط جابر الكوماندا لزيدان بهدم امبراطوريته التي أتت من التجارة في الدولارات، حيث بلغ عن أحد عملياته وتم القبض على من يعمل معه متلبسًا ومعه ملايين الدولارت، وسط صدمه كبيرة من قبل زيدان.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحًا.

مسلسل ضرب نار ضرب نار مسلسل ضرب نار مسلسلات رمضان 2023 مواعيد مسلسل ضرب نار قنوات عرض مسلسل ضرب نار ياسمين عبدالعزيز أحمد العوضي موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة ٢٥ موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة الخامسه والعشرون الحلقة الخامسه و العشرون من مسلسل ضرب نار مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة

الأكثر قراءة

معهد الفلك يرد على تعذر رؤية هلال شوال

معهد البحوث الفلكية: الجمعة أول أيام عيد الفطر

بينهم أطفال.. مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح السلوم

لجنة الانضباط توقف "كهربا" 12 مباراة وتغرمه مليون جنيه وتحذر الأهلى

تكريم 150حافظًا للقرآن الكريم بمدينة أشمون فى المنوفية

أمانة المرأة بـ"مستقبل وطن" فى بنى سويف تكرم حفظة القرآن الكريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رمضان «وروايح التكنولوجيا»

محمد العسيري

فى حضرة منى زكى

د. منى حلمى

احترقت شقتى مع بداية الربيع

علي سعدة

لا يصح إلا الصحيح

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

صور

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

العيد عيدنا.. الأقباط يحتفلون بعيد القيامة

محطة تل أبيب

المزيد

السؤال الصعب: هل فعل الحلفاء ما يكفي لمساعدة اليهود أثناء الهولوكولست؟

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟

وثائق البنتاجون: إسرائيل تدربت على تنفيذ هجوم على إيران فبراير الماضى