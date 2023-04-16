مسلسل "ضرب نار" الحلقة 25.. جابر الكوماندا يخطط لهدم أسطورة زيدان

تواصلت أحداث الحلقة 25 من مسلسل ضرب نار، بذهاب جابر الكوماندا الذي يجسد شخصيته أحمد العوضي إلى سوهاج لزيارة أشقاءه إلا أنهم يقومون بطرده بعد علمهم بعمله في تجارة السلاح، الأمر الذي يجعل جابر يصفع شقيقته بعدما رفضت أخذ أي أموال منه وطرده من المنزل.

تتواصل الأحداث بمعرفه مهرة ياسمين عبدالعزيز بعمل جابر الكوماندا في تجارة السلاح، لتتحدث معه عن تغيره وهو ما يقابله بكلمات، تؤكد أنه لايزال يحبها ولا يعمل في أي شىء خارج عن القانون، لكن مهرة لم تصدقه وتتركه.

تستكمل الأحداث بطلب مهرة الطلاق من زوجها زيدان الذي يجسد شخصيته ماجد المصري، إلا أنه يرفض ويتحدث معها حول أنها غير متزنة ولن يقوم بطلاقها لأنه يحبها.

واختتمت الأحداث بتخطيط جابر الكوماندا لزيدان بهدم امبراطوريته التي أتت من التجارة في الدولارات، حيث بلغ عن أحد عملياته وتم القبض على من يعمل معه متلبسًا ومعه ملايين الدولارت، وسط صدمه كبيرة من قبل زيدان.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحًا.