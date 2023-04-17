جولة مفاجئة لمحافظ أسوان على أحد المولات المخالفة

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن لا أحد فوق القانون، وسيتم الحفاظ على هيبة الدولة وحق الشعب من المخالفين وأصحاب التعديات، حيث سيتم فصل كافة المرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وغاز طبيعى من أي مول أو برج تجارى وسكنى وإدارى فيه مخالفات بناء بشكل غير قانوني.

جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية المفاجئة لمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، في برج ومول الأسيوطى بوسط مدينة أسوان بعد تعمده ببناء دور سادس مخالف على الرغم من رفض التصالح معه على الدور الخامس المخالف أيضًا لضوابط واشتراطات التصالح في مخالفات البناء.

ورافق محافظ أسوان خلال جولته الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، بجانب مديرى الصحة والبيئة وأمن المحافظة والمتابعة الميدانية، بالإضافة إلى نواب رئيس المدينة ومسئول المتغيرات المكانية.

وقد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته المشددة أن تتم أعمال هدم وإزالة الدور السادس المخالف على نفقة صاحب المول مع تحرير محاضر مخالفة تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة، وهو الذى يتوازى مع فصل المرافق العامة عن المول.

وكلف محافظ أسوان مديرى الجهات التنفيذية، بإصدار قرارات وقف التراخيص للأنشطة التي يضمها المول من عيادات ومراكز طبية ومعامل تحاليل وصيدليات.

وقد كشفت الجولة المفاجئة للمحافظ عن وجود سناتر للدروس الخصوصية، حيث وجه اللواء أشرف عطية إلى قيام اللجنة المشكلة باستكمال جهودها، لغلق مراكز الدروس الخصوصية سواء داخل هذا المول أو باقى المولات التجارية حفاظًا على حياة وسلامة الطلاب والطالبات، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء في هذا الشأن.

فيما أمر اللواء أشرف عطية برفع كافة الإشغالات داخل المول التجارى مع الاستمرار في حملات إزالة الإشغالات من المحلات العشوائية.

خلال جولة محافظ أسوان

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