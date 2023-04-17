بالأسماء.. إخلاء سبيل 41 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا

أعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن إخلاء النيابة العامة لسبيل 41 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا.

والمفرج عنهم هم:

1. أحمد عبدالمرضى صديق

2. أحمد عصمت محمد

3. أحمد أسامة ابراهيم

4. أحمد ماهر كامل

5. أيمن وحيد محمد

6. إبراهيم سيد عبد الحميد

7. ابرهيم مغربى ابراهيم

8. إبراهيم فؤاد ابراهيم

9. أبو القاسم محمد عويس

10. أشرف حمدى السيد

11. حسين حافظ حسين

12. حسن عبدالفتاح عبدالله

13. حسن رمزى سعيد

14. خالد على حسن

15. خالد على أحمد الزناتى

16. رجب عبدالحميد امين

17. سمير محمد إبراهيم

18. سيد عبدالله حامد

19. شعبان عاطف شعبان

20. شعبان عبده أحمد

21. شريف ياسر جمال

22. عيد محسن عيد

23. عيد حسين مصطفى

24. عباس سيف عباس

25. عبدالفتاح محمد محمد حسن

26. عبدالرحمن احمد عويس

27. عصام محمود محمد

28. عمرو زكريا عبدالعزيز

29. على محمد عبدالله

30. محمد أحمد سامى

31. محمد مصطفى محمد

32. محمود يوسف محمد

33. محمد يحيى عبدالمطلب

34. محمد عبدالفتاح عمر

35. محمد رمضان حسن

36. وسام محمد محمد

37. يوسف شعبان محمود

38. يوسف كرم زكريا

39. ياسر عبدالجواد عبدالحليم

40. هشام أنور فتح الله

41. هشام عبدالعزيز غريب.