الإثنين 17 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بالأسماء.. إخلاء سبيل 41 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا

طارق العوضي
طارق العوضي

أعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن إخلاء النيابة العامة لسبيل 41 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا.

والمفرج عنهم هم: 
1. أحمد عبدالمرضى صديق
2. أحمد عصمت محمد
3. أحمد أسامة ابراهيم
4. أحمد ماهر كامل
5. أيمن وحيد محمد
6. إبراهيم سيد عبد الحميد
7. ابرهيم مغربى ابراهيم
8. إبراهيم فؤاد ابراهيم
9. أبو القاسم محمد عويس
10. أشرف حمدى السيد
11. حسين حافظ حسين
12. حسن عبدالفتاح عبدالله
13. حسن رمزى سعيد
14. خالد على حسن
15. خالد على أحمد الزناتى
16. رجب عبدالحميد امين
17. سمير محمد إبراهيم
18. سيد عبدالله حامد
19. شعبان عاطف شعبان
20. شعبان عبده أحمد
21. شريف ياسر جمال
22. عيد محسن عيد
23. عيد حسين مصطفى
24. عباس سيف عباس
25. عبدالفتاح محمد محمد حسن
26. عبدالرحمن احمد عويس
27. عصام محمود محمد
28. عمرو زكريا عبدالعزيز
29. على محمد عبدالله
30. محمد أحمد سامى
31. محمد مصطفى محمد
32. محمود يوسف محمد
33. محمد يحيى عبدالمطلب
34. محمد عبدالفتاح عمر
35. محمد رمضان حسن
36. وسام محمد محمد
37. يوسف شعبان محمود
38. يوسف كرم زكريا
39. ياسر عبدالجواد عبدالحليم
40. هشام أنور فتح الله
41. هشام  عبدالعزيز غريب.

الأكثر قراءة

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 26.. "وصيفة" تشك في "سيف" بسبب طريقة تقليب الشاي

محمد الباز يكتب: إمام التفكير.. نصر أبوزيد يرد على دعوى التفريق: لست كافرًا

"شارموفرز وبيري" يطرحون الأغنية الدعائية لفيلم «رمسيس باريس» (فيديو)

لازم الإمام مالك لسنوات.. معلومات عن عبد الله بن وهب الذي ذكره الشافعي

فرح حامد وصافية في أحداث الحلقة الـ27 من مسلسل سره الباتع

أسرار المنشاوى.. أسرة «القارئ الباكى» تتحدث: نجا من الاغتيال بعناية إلهية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

«جميلة».. دراما اجتماعية تكشف «عورات الأثرياء»

عبدالوهاب داود

«عطر امرأة».. أن ترفض فيلمًا فيأتيك بالأوسكار

وائل لطفي

الإمام الشافعى

ماجد حبته

استراتيجية التنمية الصناعية

محمود خليل

رمضان «وروايح التكنولوجيا»

محمد العسيري

فى حضرة منى زكى

د. منى حلمى

احترقت شقتى مع بداية الربيع

علي سعدة

لا يصح إلا الصحيح

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة النضال الفلسطينية تدعو لتدويل قضية الأسرى لتشكيل رأى عام ضاغط لمساندتهم

السؤال الصعب: هل فعل الحلفاء ما يكفي لمساعدة اليهود أثناء الهولوكولست؟

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟