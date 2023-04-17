النبراوي: فصل نقيب المهندسين عن المجلس يحتاج لفتوى قضائية

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إنه توقع موافقة المجلس الأعلى على طلبي سحب الثقة من النقيب منفردا، ومجلس النقابة بما فيه النقيب، ولكن مجلس النقابة يصر على مخالفة القانون.

وأشار"النبراوي" خلال كلمته بحفل إفطار نقابة المهندسين بالجيزة، إلى أن الطلب المقدم لسحب الثقة من المجلس جاء اعتراضًا على قرارات الجمعية العمومية، وأوضحت لمجلس النقابة أنه في حالة تنفيذ قرارات الجمعية فسوف يطلب من مقدمي الطلب سحبه.

ولفت أن فصل النقيب عن المجلس في الدعوة الى سحب الثقة يحتاج إلى فتوى قضائية خاصة مع الاخذ في الاعتبار سابقتي سحب الثقة من النقيب حسب الله الكفراوي وسحب الثقة من مجلس الإخوان.

وشدد: انعقاد المجلس الأعلى وقراراته باطلة بالكامل بما فيها دعوة الجمعية العمومية لسحب الثقة من النقيب ورفض سحب الثقة من المجلس، في ظل انني لم ادع إلى الانعقاد ولم افوض أحد برئاسة الجلسات.

حرص المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، على حضور حفل افطار أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بالجيزة.

تم تنظيم الحفل في نادي المهندسين بالبحر الاعظم، بإشراف المهندس سامح الغزولي، عضو مجلس نقابة المهندسين بالجيزة، بحضور عدد من القيادات النقابية وأعضاء مجلس النقابة العامة وأعضاء مجلس النقابة الفرعية، ورئيس النقابة الفرعية بالشرقية م. سامي جعفر.