النبراوي: طلب سحب الثقة من نقيب المهندسين لم مستوف شروطه القانونية

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن الطلب المقدم من 338 عضوًا لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس النقابة بما فيه النقيب، قانوني ومستوفي الشروط.

وأشار “النبراوي”، خلال كلمته في حفل إفطار نقابة المهندسين بالجيزة، إلى أن تقدم 100 عضو بالطلب يُلزم مجلس النقابة بالدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ التقدم به.

وأوضح: “بمضي شهر يصبح الأمر رهنًا لقرار وزير الري، وهو ملزم بالدعوة إلى الجمعية العمومية، وفقا للقانون”.

وشدد “النبراوي” أن الطلب المقدم من 338 عضوا هو الطلب القانوني الوحيد المستكمل لكل الاوجه القانونية، وبما أن المجلس رفضه فيجب التوجه إلى وزير الري.

وأكد نقيب المهندسين: "الطلب الآخر لسحب الثقة من النقيب منفردا، لم يستوف إجراءاته القانونية بأن يكون على عريضة واضحة وأن يتم توثيقه أمام النقابة بطريقة معينة".

وحرص المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، على حضور حفل افطار أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بالجيزة.

تم تنظيم الحفل في نادي المهندسين بالبحر الاعظم، بإشراف المهندس سامح الغزولي، عضو مجلس نقابة المهندسين بالجيزة، بحضور عدد من القيادات النقابية وأعضاء مجلس النقابة العامة وأعضاء مجلس النقابة الفرعية، ورئيس النقابة الفرعية بالشرقية م. سامي جعفر.