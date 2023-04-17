إصابة 4 مواطنين في تصادم 7 سيارات بالعاشر من رمضان

أصيب 4 مواطنين بكدمات وكسور في أماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر حادث تصادم بين 7 سيارات بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بالقرب من دوار العاشر، وتم نقل المصابين الي مستشفى العاشر الجامعي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي باستقبال 4 أشخاص مصابين بكدمات متفرقة بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

من خلال الفحص، تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث تصادم 7 سيارات بطريق مصر الإسماعلية الصحراوي بالقرب من دوار العاشر وتم نقل المصابين الي مستشفى العاشر الجامعي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.