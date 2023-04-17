تردد القناة الناقلة الحلقة 27 مسلسل "سره الباتع"

يسعد متابعو مسلسل سره الباتع لبدء عرض الحلقة 27 من مسلسل سره الباتع، التي تناقش البعد الوطني للأساطير الشعبية التي خلقت في أذهان الناس بالقرى.

ويتحدث مسلسل سره الباتع، بين طياته عن تحول شباب ثورة 25 من يناير إلى أبطال عظماء، ويأخذ منهم مثال بسيط، هو أحمد فهمي، الذي يلعب دور حامد في حقبة ثورة الـ 25 من يناير 2011، وسارة حبيبته، والتي تلعب دورها الفنانة ريم مصطفي، والذين يواجهون برفقة فريد، ابن عم أحمد فهمي، والذي يجسد دوره الفنان خالد أنور، عصابة تهريب الآثار المصرية للخارج، والتي يقودها عمرو عبدالجليل في دور زعيم العصابة عمرو العمروسي، وأحمد وفيق في دور ابو العزم، الذين يحاولون سرقة مقتنيات السلطان حامد من مقامه.

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع

وحددت القنوات الفضائية on وon drama عدة مواعيد عرض مسلسل سره الباتع.

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وكذلك قناة on، وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

مسلسل سره الباتع للمخرج الكبير خالد يوسف، وبطولة الفنان أحمد صلاح السعدني، وخالد الصاوي، وأحمد عبدالعزيز، وحنان مطاوع، وأحمد فهمي، وصلاح عبدالله، وريم مصطفى، وعمرو عبدالجليل، وعايدة رياض.

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