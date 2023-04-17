خالد الجندى: المعاصى ليست من مناسك الأفراح ولا العيد

نصح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المسلمين بأن يودعوا شهر رمضان بتوبة صادقة، وأن يعاهدوا القرآن ألا ينقطعوا عنه.

وقال الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc": "شهر رمضان أوشك أن يولي بما فيه من خير وطاعة، وهذه وصيتي لتوديع رمضان وما بعد رمضان، وهي أن تبدأ ختمة ليلة العيد، وتواصل صداقاتك بصداقات، فكل أمنية يتمناها المتوفى أن يعود ليتصدق".

وأردف: "اوعى يأذن عليك الأذان إلا وأنت متوضئ، حافظوا على صندوق الصدقات، وصلوا الرحم، ولا تنسوا صدقة الفطر".

وختم بأن فرحة العيد لا تعني ارتكاب المعاصي، مردفًا: "المعاصي ليست من مناسك الأفراح ولا العيد".