"حامد يستعد لزواجه من صافية".. ملخص الحلقة 26 من مسلسل سره الباتع

ينتظر عشاق دراما رمضان بدء الحلقة 27 من مسلسل سره الباتع، والذي تدور أحداثه حول قوة وإرادة الشعب المصري في حقبتين تاريخيتين مختلفتين، الأولى ترصد حال شباب القرية والمقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال الفرنسي، بقيادة نابليون بونابرت والذي يجسد دوره الفنان أيمن الشيوي، والثانية هي ثورة 25 يناير 2011، وما تلاها من أحداث دامية بسبب العمليات الإرهابية التي شنتها الجماعات التكفيرية والإرهابية في سيناء، وفترة هيمنة جماعة الإخوان الإرهابية على الدولة.

ملخص مسلسل سره الباتع الحلقة 26

يستعد حامد والذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني، لزفافه وزواجه من حبيبة طفولته، وابنه شيخ البلد، صافية، التي تجسد دورها الفنانة حنان مطاوع بعد موافقة الشيخ يحيى، والذي يجسد دوره الفنان مفيد عاشور

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع

وحددت القنوات الفضائية on وon drama عدة مواعيد عرض مسلسل سره الباتع.

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وكذلك قناة on، وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

مسلسل سره الباتع للمخرج الكبير خالد يوسف، وبطولة الفنان أحمد صلاح السعدني، وخالد الصاوي، وأحمد عبدالعزيز، وحنان مطاوع، وأحمد فهمي، وصلاح عبدالله، وريم مصطفى، وعمرو عبدالجليل، وعايدة رياض.

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