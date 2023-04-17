"سره الباتع" الحلقة 26.. أحمد فهمي يطرد حزب الإخوان الإرهابية من منزله

تنتقل أحداث الحلقة الـ 26 من مسلسل سره الباتع، إلى فترة ثورة الـ 25 من يناير 2011، وما تلاها من أحداث مريرة على الشعب المصري، بعد هيمنة جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة على مؤسسات الدولة المصرية، ومحاولتهم إزاحة كل من يعارض جماعة الإخوان الإرهابية من منصبه، بالإضافة إلى العمليات الإرهابية التي كانت تنفذها الجماعات الإرهابية والتكفيرية المتطرفة في سيناء يشكل خاص، ومصر بشكل عام.

أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 26

قرر أحمد فهمي، والذي يجسد دور أحد اتباع السلطان حامد في فترة ثورة الـ 25 من يناير 2011، طرد حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان الإرهابية من منزله، الذي حوله زوج شقيقته منتصر، والذي يلعب دوره الفنان علاء حسني، خاصة بعد الأعمال المروعة التي تطبقها الجماعة الإرهابية على الشعب المصري، والتضييق على أهل احمد فهمي خلال دخولهم وخروجهم من المنزل.

وتطلب نجلاء بدر، التي تجسد دور مريم شقيقه حامد في فترة ثورة الـ 25 من يناير 2011، والذي يجسد دوره الفنان أحمد فهمي، حقها في ورث والدها.

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع

وحددت القنوات الفضائية on وon drama عدة مواعيد عرض مسلسل سره الباتع.

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وكذلك قناة on، وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

مسلسل سره الباتع للمخرج الكبير خالد يوسف، وبطولة الفنان أحمد صلاح السعدني، وخالد الصاوي، وأحمد عبدالعزيز، وحنان مطاوع، وأحمد فهمي، وصلاح عبدالله، وريم مصطفى، وعمرو عبدالجليل، وعايدة رياض.

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