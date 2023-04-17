مسلسل "سره الباتع" الحلقة 26.. الشيخ يحيى يقنع عايدة رياض بزواج حامد وصافية

سادت أجواء السعادة والفرح بين فريق عمل مسلسل سره الباتع في الحلقة الـ 26، بعد إعلان الشيخ يحيى، والذي يجسد دوره الفنان مفيد عاشور، خطبة صافية التي تجسد دورها الفنانة حنان مطاوع، وحامد والذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني، رمز وقائد المقاومة الشعبية المصرية المناهضة لاحتلال الحملة الفرنسية لمصر بشكل عام، وقرية شطانوف بشكل خاص.

أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 26

وقرر الشيخ يحيى والذي يجسد دوره الفنان مفيد عاشور، الذهاب إلى منزل والدة صافية، وزوجة شيخ البلد، والتي تجسد دورها الفنانة عايدة رياض، حتى يخبرها بخبر زواج حامد، بطل شباب المقاومة الشعبية في قرية شطانوف، بابنتها حنان مطاوع والتي تجسد دور شخصية حبيبة حامد، صافية، غدا.

واعترضت عايدة رياض، والتي تجسد دور والد صافية، على زواج ابنتها بحامد، المطارد من الفرنسيين، والذي لا يملك أرضًا زراعية في البلد، إلا أن الشيخ يحيى يطلب منها الانصياع لرغبة ابنتها، وأن تحضر زفافها.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل سره الباتع الحلقة 24

وحددت القنوات الفضائية on وon drama عدة مواعيد عرض مسلسل سره الباتع.

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وكذلك قناة on، وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

مسلسل سره الباتع للمخرج الكبير خالد يوسف، وبطولة الفنان أحمد صلاح السعدني، وخالد الصاوي، وأحمد عبدالعزيز، وحنان مطاوع، وأحمد فهمي، وصلاح عبدالله، وريم مصطفى، وعمرو عبدالجليل، وعايدة رياض.

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