الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية ونظيره السعودى يتبادلان التقديرات حول تطورات الأزمة فى السودان

اتصال هاتفي بين وزير
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السعودي

أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، اليوم الإثنين، مع وزير خارجية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان، حول مستجدات الأزمة في السودان.

وكشف السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن أن الاتصال جاء للتشاور وتبادل التقديرات بشأن تطورات الأزمة، حيث اتفق الجانبان على ضرورة بذل كافة الجهود؛ للحفاظ على استقرار وسلامة دولة السودان الشقيقة وشعبها.

وأكد شكري أن الرسائل المصرية للطرفين السودانيين تشدد على أهمية تغليب الحكمة والاستماع لصوت العقل بشكل يؤدى إلي وقف فوري؛ لإطلاق النار يسهم في حقن دماء الشعب السوداني والحفاظ على مقدراته. 

وقد اتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق خلال الأيام القادمة؛ لمتابعة تطورات الأزمة وجهود احتوائها.

السودان سامح شكري وزير الخارجية السعودية مصر

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