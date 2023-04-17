الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير مغربى: مباراة الأهلى والرجاء قد تنقل من ملعب محمد الخامس

جريدة الدستور

ذكرت تقارير صحفية مغربية اليوم، أن لقاء الأهلي والرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا مهدد بنقله من ملعب "محمد الخامس" بالدار البيضاء.

وقال تقرير موقع "البطولة المغربي"، إن اللقاء مهدد بشكل كبير من نقله من ملعب محمد الخامس بسبب الإصلاحات التي ستتم في الملعب خلال أيام قليلة، وتشمل عددا من المدرجات.

وأضاف التقرير، أن الوداد والرجاء سيلعبان بشكر كبير خارج الدار البيضاء في مواجهتي سيمبا والأهلي.

وتلقي الأهلي إخطاراً رسمياً، الأحد، بالموافقة على حضور 52 ألف متفرج لمباراة الفريق أمام ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي، يوم السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. 

وأعلن الأهلي عبر صفحته الرسمية بمواقع للتواصل الاجتماعي، اليوم، أنه تلقى إخطاراً فعلياً بحضور 52 ألف متفرج للمباراة. 

وستكون هذه هي النسخة الثانية على التوالي في دوري الأبطال، التي يلتقي خلالها الأهلي مع الرجاء، بعدما سبق أن التقيا في الدور ذاته بنسخة المسابقة الماضية، حيث اجتاز الأهلي عقبة نظيره المغربي، بعدما تغلب عليه 3 - 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة. 

يذكر أنه من المقرر أن تجرى مباراة الإياب في 29 أبريل الجاري، على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية.

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تقرير مغربى: مباراة الأهلى والرجاء قد تنقل من ملعب محمد الخامس

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