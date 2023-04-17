إصابة 11 مواطنًا في انقلاب سيارة على صحراوي المنيا

أصيب 11 شخصًا بسبب انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من كمين الصفا على الطريق الصحراوى أمام مركز المنيا، وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 2718 ن ر ج، ربع نقل، بالطريق الصحراوى الشرقى، بالقرب من كمين الصفا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة 11 مواطنا ،تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقى العلاج حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج، وتحفظت إدارة المرور على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.