الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تشغيل مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع خلال العيد ببني سويف

رئيس شركة مياه الشرب
رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الإثنين، تشغيل مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع خلال إجازة عيد الفطر المبارك، إبتداءا من يوم الخميس القادم   وحتي الثلاثاء 25 أبريل من الساعة 9 صباحا  حتي الساعة 2 ظهرا، ذلك تيسيرا علي المواطنين والإهتمام بتسهيل وتيسير الخدمات المقدمة.

ونوهت الشركة بالعملاء بضرورة التوجه لأقرب مركز شحن عدادات مسبقة الدفع لتحديث بيانات العداد قبل إجازة عيد الفطر المبارك، وقبل التوجه للتحديث برجاء وضع الكارت في العداد والضغط علي الزر الأحمر.

وأكدت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، سعي الشركة الدائم و الإهتمام بخدماتها المقدمة و تسهيل التعامل مع العملاء وسهولة حصول المواطن علي الخدمة، وذلك من خلال التطوير المستمر لخدماتها و التوسع في مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع، والذي يعتبر وسيلة دقيقة لاحتساب استهلاك العميل، مع ضرورة المتابعة المستمرة للعدادات بعد تركيبها ومراجعة وتحليل الاستهلاكات والقراءات وتقديم الدعم الفنى المستمر، وزيادة نقاط الشحن للكروت مسبقة الدفع.

وفي سياق آخر، ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، التقرير الربع سنوي بشأن جهود وأنشطة مشروع تعزيز فرص المرأة  في التصنيع الزراعي" OWAP" ، وهو أحد المشروعات الممولة من الحكومة الكندية فى ضوء الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الكندية ووزارة التعاون الدولي فى 31 مارس 2021.

وموافقة رئاسة الجمهورية على الاتفاقية فى 22 يونيو 2021، وتم التصديق عليها من البرلمان المصري في 19 أكتوبر 2021 ، ويستغرق  تنفيذ المشروع 4 سنوات، ويتم تنفيذ المشروع من خلال شركة الينيا انترناشيونال الكندية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة المصرية والمجلس القومي للمرأة.

ويهدف مشروع تعزيز فرص المرأة فى التصنيع الزراعي إلى "تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة في قطاع التصنيع الزراعي في محافظتي بنى سويف والمنيا"، وذلك وفقاً لرؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.

إجازة عيد الفطر المبارك الشرب والصرف الصحي المهندسة دينا عمر سليمان عدادات مسبقة الدفع مياه بنى سويف

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