تجهيز أرض ساحة المعمورة بشارع طرح البحر ببورسعيد استعدادًا لصلاة عيد الفطر

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه في إطار استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال عيد الفطر المبارك، فإنه جاري العمل في تجهيز أرض ساحة المعمورة بشارع طرح البحر ببورسعيد استعدادآ لاستقبال المصليين لآداء صلاة عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأشار محافظ بورسعيد أن هناك استعدادات مكثفة و تنسيق بين كافة الجهات التنفيذية ببورسعيد لتقديم جميع الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى خلال إجازة عيد الفطر المبارك مع رفع درجة الاستعداد القصوى في القطاعات الخدمية، و تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الطرق والميادين و الحدائق ومحيط المساجد وساحات الصلاة.

وكان محافظ بورسعيد قد أعلن عن أن مديرية أوقاف بورسعيد قامت بتخصيص 9 ساحات كبرى و 150 مسجد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد.

وأشار المحافظ أن الساحات التى تم تخصيصها تتمثل فى "مسجد السلام بحي الشرق والمسجد الكبير بمدينة بور فؤاد والرزاق بحى الزهور وساحة نادى الشبان المسلمين والسيدة زينب بمنطقة بنك الإسكان والتوحيد بمنطقة 6 أكتوبر بحى المناخ والحرمين بمنطقة التصنيع، و مسجد الحسين بالمنطقة السابعة، وساحة مسجد الشيخ زايد بالحي الإماراتي".

وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم توجيه رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد برفع كفاءة محيط المساجد و ساحات الصلاة والاهتمام بتحقيق أعلى مستوى من النظافة، فضلا عن أن مديرية أوقاف بورسعيد قامت بتحديد إمام أساسى وآخر احتياطى للساحات التى تم تخصيصها لإلقاء خطبة العيد تحسبا لأى ظروف طارئة قد تحدث للأئمة.

جانب من الحدث

IMG-20230417-WA0108

IMG-20230417-WA0107

IMG-20230417-WA0106