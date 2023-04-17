إنجاز كريم بنزيما.. 5 مشاهد مرتقبة فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا

تنطلق غدًا الثلاثاء، منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" للموسم الحالي 2022-2023.

ستكون الجماهير على موعد مع مواجهة قوية بين ريال مدريد الإسباني ونظيره تشيلسي الإنجليزي على ملعب "ستامفورد بريدج"، بينما يحل ميلان الإيطالي ضيفًا على نظيره نابولي على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا".

أما يوم الأربعاء، يحل مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفًا على نظيره بايرن ميونخ الألماني على ملعب "أليانز أرينا"، بينما يستضيف إنتر ميلان الإيطالي نظيره بنفيكا البرتغالي على ملعب "سان سيرو".

وتُقام مباريات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهد مرتقبة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

ونستعرض لكم 5 مشاهد جديدة مرتقبة في مباريات إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، وذلك على النحو التالي:

1- كريم بنزيما يستعد لخوض المباراة رقم 150 في دوري الأبطال

يستعد النجم الفرنسي كريم بنزيما لخوض المباراة رقم 150 في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال مسيرته الكروية، أثناء مباراة ريال مدريد وتشيلسي.

وشارك بنزيما في 149 مباراة في دوري أبطال أوروبا، بقميص ناديي ريال مدريد وليون، سجل خلالها 90 هدفًا، وقدم 30 تمريرة حاسمة.

وفي حال مشاركته، فإن بنزيما سيصبح خامس لاعب يصل إلى 150 مباراة في دوري الأبطال، بعد كريستيانو رونالدو، إيكر كاسياس، تشافي هيرنانديز وليونيل ميسي.

2- توني كروس يستعد لخوض المباراة رقم 150 في جميع البطولات

يستعد النجم الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، لخوض المباراة رقم 150 في جميع البطولات الأوروبية، خلال مباراة ريال مدريد وتشيلسي.

وشارك كروس في 149 مباراة أوروبية، بقميص ناديي ريال مدريد وبايرن ميونخ، بواقع 136 مباراة في دوري الأبطال، و6 مباريات في كأس الاتحاد الأوروبي، و5 مباريات في السوبر الأوروبي ومباراتين في تصفيات دوري أبطال أوروبا.

خلال هذه المباريات، سجل كروس 12 هدفًا، وقدم 31 تمريرة حاسمة.

3- نابولي يبحث عن معجزة أمام ميلان على أرضه

يرغب نادي نابولي في كسر عقدته أمام ميلان، وتحقيق الانتصار الأول على ملعبه منذ عام 2018.

كان نابولي قد تلقى ثلاث هزائم أمام ميلان وتعادل مرة واحدة في آخر أربع مباريات أقيمت على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا".

4- بنفيكا يتسلّح بأرقامه خارج ملعبه قبل مواجهة إنتر ميلان

يمتلك فريق بنفيكا البرتغالي سجلًا مميزًا خارج أرضه، حيث حقق 8 انتصارات في آخر 9 مباريات في جميع البطولات.

ويحتاج فريق بنفيكا الفوز بثلاثية نظيفة، أو تحقيق نتيجة بفارق هدفين للتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال وإقصاء إنتر ميلان.

5- بايرن ميونخ يأمل في تكرار إنجاز برشلونة وليفربول

يدخل فريق بايرن ميونخ المواجهة المرتقبة ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، على أمل تكرار إنجاز برشلونة وليفربول وروما وديبورتيفو لاكورونا، بعد خسارة مباراة الذهاب بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر.

وأوضحت التقارير الصحفية، أن ديبورتيفو لاكورونا قد تأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال في عام 2004، حيث خسر أمام ميلان ذهابًا بنتيجة 1-4، ثم حقق ريمونتادا قوية إيابًا برباعية نظيفة.

وفي عام 2017، خسر برشلونة أمام باريس سان جيرمان ذهابًا برباعية نظيفة، ثم حقق ريمونتادا قوية إيابًا بنتيجة 6-1، في دور ثمن النهائي من دوري الأبطال.

وفي عام 2018، خسر روما ذهابًا أمام برشلونة بنتيجة 4-1، قبل أن يحقق ريمونتادا قوية إيابًا بثلاثية دون رد، في ربع نهائي دوري الأبطال.

وفي عام 2019، خسر ليفربول أمام برشلونة ذهابًا بثلاثية نظيفة، قبل أن يلقب الريدز الطاولة ويفوز إيابًا برباعية نظيفة، في دور نصف النهائي من دوري الأبطال.

نتائج مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وكان ريال مدريد قد تغلّب على تشيلسي بهدفين نظيفين، كذلك فاز ميلان على مواطنه نابولي بهدف دون رد.

وحقق مانشستر سيتي فوزًا ساحقًا على بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة، الأمر ذاته بالنسبة لإنتر ميلان الذي تغلّب على بنفيكا بهدفين دون رد.