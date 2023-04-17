حرب وجعفر العمدة.. أحداث مشوقة فى الحلقات الـ25 بدراما رمضان

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، تقريرا تليفزيونيا بعنوان "دراما رمضان .. أحداث مشوقة في الحلقات الـ25 والحلقات العاشرة من النصف الثاني".

مسلسل حرب

شهد مسلسل "حرب"، طلب الشيخ عثمان صور الرائد عمر الإمام حتى تكون معه، لأن هدفه الأساسي اغتياله، وتتطور الأحداث مع استكمال الرائد عمر والضابط أحمد سعيد عبدالغني عمليات التحريات عن الشيخ عثمان وكل ما له علاقة به.

مسلسل جعفر العمدة

وفي مسلسل جعفر العمدة، أبلغ عصام السقا محمد رمضان مكان المستشفى الذي يوجد به بلال شامة بعد تعرضه لحادث سيارة، ووصل المستشفى وسأل عن بلال واكتشف أنه هرب وفوجئ بأن زوجته دلال كانت موجودة في المستشفى.

مسلسل الكبير أوي

وفي مسلسل "الكبير أوي"، تقدم كمال أبورية بطلب الزواج من سما إبراهيم، وتعجل جوني لقراءة الفاتحة قبل دخول الكبير الدوار والاعتراض على الزيجة، وبخاصة أنه يبحث عن حفني لأنه مجرم خطير.

مسلسل عملة نادرة

وفي مسلسل "عملة نادرة"، أحرقت نيللي كريم محل جمال سليمان، وحاول رجال النجع إطفاء الحريق مع وصول عبدالجبار لمكان الحريق، وصُدم مما حدث.

مسلسل حضرة العمدة

وفي مسلسل "حضرة العمدة"، دخل أحمد رزق في نقاش حاد مع روبي عمدة قرية تل شبورة وقال لها إن شلباية هى مستريح القرية وتعمل في مجال توظيف الأموال، لكنه لا يمتلك أي دليل ضدها.