الإثنين 17 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حرب وجعفر العمدة.. أحداث مشوقة فى الحلقات الـ25 بدراما رمضان

جعفر العمدة
جعفر العمدة

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، تقريرا تليفزيونيا بعنوان "دراما رمضان .. أحداث مشوقة في الحلقات الـ25 والحلقات العاشرة من النصف الثاني".

مسلسل حرب

شهد مسلسل "حرب"، طلب الشيخ عثمان صور الرائد عمر الإمام حتى تكون معه، لأن هدفه الأساسي اغتياله، وتتطور الأحداث مع استكمال الرائد عمر والضابط أحمد سعيد عبدالغني عمليات التحريات عن الشيخ عثمان وكل ما له علاقة به. 

مسلسل جعفر العمدة

وفي مسلسل جعفر العمدة، أبلغ عصام السقا محمد رمضان مكان المستشفى الذي يوجد به بلال شامة بعد تعرضه لحادث سيارة، ووصل المستشفى وسأل عن بلال واكتشف أنه هرب وفوجئ بأن زوجته دلال كانت موجودة في المستشفى.

الحلقة 5 مسلسل حرب| اللعب على المكشوف بين الأمن الوطنى و"الظافر"

الحلقة 5 من مسلسل حرب|زوجة الإرهابى "فؤاد" تريد شراء السلاح للثأر لمقتل زوجها

مسلسل "سره الباتع" الحلقة 26.. الشيخ يحيى يقنع عايدة رياض بزواج حامد وصافية

مسلسل "تحت الوصاية" بطولة منى زكي.. ملخص الحلقة العاشرة

مسلسل الكبير أوي

وفي مسلسل "الكبير أوي"، تقدم كمال أبورية بطلب الزواج من سما إبراهيم، وتعجل جوني لقراءة الفاتحة قبل دخول الكبير الدوار والاعتراض على الزيجة، وبخاصة أنه يبحث عن حفني لأنه مجرم خطير. 

مسلسل عملة نادرة

وفي مسلسل "عملة نادرة"، أحرقت نيللي كريم محل جمال سليمان، وحاول رجال النجع إطفاء الحريق مع وصول عبدالجبار لمكان الحريق، وصُدم مما حدث.

مسلسل حضرة العمدة

وفي مسلسل "حضرة العمدة"، دخل أحمد رزق في نقاش حاد مع روبي عمدة قرية تل شبورة وقال لها إن شلباية هى مستريح القرية وتعمل في مجال توظيف الأموال، لكنه لا يمتلك أي دليل ضدها.

جعفر العمدة حرب مسلسل حرب دراما رمضان دراما رمضان 2023 أحداث مشوقة الحلقات الـ 25

مواد متعلقة

الأرصاد: درجة الحرارة اليوم وغدًا تتجاوز حاجز 30 درجة مئوية

شيخ الأزهر يوضح مقياس اختيار الزوجة

شيخ الأزهر: الأخلاق لا تقل أهمية وخطرًا عن جانب العبادات المفروضة

سفير السودان بالجامعة العربية: الجيش تصدى لقوات الدعم السريع وسيطر على الأوضاع

سفير السودان بجامعة الدول العربية: نشكر الدول الأعضاء على سرعة استجابتهم لعقد هذا الاجتماع

حلويات رمضان.. متعة خاصة للصائمين فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (فيديو)

البحوث الزراعية: لدينا لجان لمتابعة محصول القمح طوال العام (فيديو)

"القاهرة الإخبارية" ترصد ردود الأفعال الدولية على تطورات الأوضاع بالسودان (فيديو)

الأكثر قراءة

وزيرة الهجرة تعقد اجتماعًا بالفيديو كونفرانس مع 100 من الطلاب المصريين بالسودان للاطمئنان على أوضاعهم

إصابة 3 عمال باختناق فى حريق مخلفات مصنع ببنى سويف

إصابة عاملين فى انفجار برميل جاز داخل ورشة لحام بالشرقية

"الرى" تستعرض سيناريوهات توفير الاحتياجات المائية والحفاظ على المناسيب الآمنة

"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة فى أول أيام عيد الفطر

أحمد فهيم لـ"الدستور": "سيد العمدة" شخصية مركبة ومن أصعب أدوارى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رمضان «وروايح التكنولوجيا»

محمد العسيري

فى حضرة منى زكى

د. منى حلمى

احترقت شقتى مع بداية الربيع

علي سعدة

لا يصح إلا الصحيح

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة النضال الفلسطينية تدعو لتدويل قضية الأسرى لتشكيل رأى عام ضاغط لمساندتهم

السؤال الصعب: هل فعل الحلفاء ما يكفي لمساعدة اليهود أثناء الهولوكولست؟

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟