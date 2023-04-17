مسلسل "تحت الوصاية" بطولة منى زكي.. ملخص الحلقة العاشرة

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل تحت الوصاية العديد من الأحداث اليوم، وهو مسلسل يعرض في النصف الثاني من رمضان بطولة الفنانة منى زكي ويذاع على قناة “دي إم سي” في الساعة الثامنة مساء.

شهدت الحلقة مشادة كلامية بين منى زكي وابنها ياسين بسبب عدم اهتمامه بفرح، مما أدى إلى مشداة بين ياسين ووالدته وقال لها نصًا: "أنا بكرهك مش عايز أعيش معاكي".

وخلال أحداث الحلقة هرب ياسين من أمه وحاول الذهاب إلى محافظة الإسكندرية عند أهل والده المتوفى ولكن قبل أن يذهب لهم، لحق به زوج خالته مها نصار والتى تقوم بدور سناء وقررأن يعمل على إعادة ياسين إلى والدته منى زكى والتى هربت من أهل زوجها حتى تهرب من الوصاية عليها وعلى أولادها منهم بعد وفاة زوجها.

وخلال أحداث الحلقة عاقبت منى زكي بمعاقبة ابنها ياسين بسبب إهماله لفرح وقامت بتقطيع كورة القدم التي يلعب بها كعقاب منها على ما فعلته ولكنها سريعا ما قالت بمصالحته وشراء كورة جديدة له.

وتضمنت أحداث الحلقة العاشرة أيضا مساعدة أستاذ زكريا وهو أحمد خالد صالح لـ" حنان" التي تقوم بدورها منى زكى وحاول أستاذ زكريا أن يبحث معها عن إبنها كمساعدة منه لها.

وخلال أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل تحت الوصاية حاولت منى زكى أن تفهم إبنها ياسين بأن ما يمرون به مجرد وقت وكل شيء بعد ذلك سوف يكون جيد وأن هذه الظروف مؤقتة.

وتدور أحداث المسلسل عن هروب منى زكى من أهل زوجها عطية بعد وفاته، وقامت منى زكى بسرقة المركب الخاص بزوجها ولم تعمل على إعادة المركب إلى أهل زوجها حيث تقوم بعمل رحلات للصيد من أجل توفير الأموال والصرف على أولادها.

