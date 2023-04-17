أوكرانيا: الجيش الروسى يهاجم 16 بلدة فى إقليم زابوروجيا

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني يوري مالاشكو، اليوم، عن أن القوات الروسية قصفت 16 بلدة تابعة للإقليم في آخر 24 ساعة ما نتج عن تضرر 52 منشأة ومبنى سكنيا.

وأوضح "مالاشكو" أن الروس أطلقوا النار 56 مرة على 16 بلدة سلمية في الإقليم خلال، يوم أمس، منهم 46 ضربة مدفعية، و4 غارات جوية، و4 هجمات بطائرات بدون طيار، وهجومين بالمدفعية الثقيلة.

وجاءت تقارير حول أضرار لحقت بمرافق البنية التحتية الاجتماعية والشقق والمنازل الخاصة كما تم تدمير عدد من السيارات والممتلكات الأخرى، حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية.

وأضاف المسئول الأوكراني أن رجلا يبلغ من العمر 61 عاما أصيب في قرية بريوبرازينكا نتيجة القصف الروسي وتم نقله إلى المستشفى.