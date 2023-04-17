الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الثقافة: تقديم ملف "السمسمية" لليونسكو لإدراجه على قائمة التراث غير المادى

الدكتورة نهلة إمام
الدكتورة نهلة إمام

قالت مستشار وزارة الثقافة للتراث غير المادي الدكتورة نهلة إمام، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على التراث، حيث إن مصر تزخر بالعديد من عناصر التراث غير المادي التي تحاول الوزارة تسجيلها على قوائم منظمة (اليونسكو).

وأضافت في تصريحات صحفية،  إن مصر قدمت ملف "السمسمية" لمنظمة اليونسكو لإدراجه على قائمة التراث غير المادي، وذلك بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، موضحة أنه من المقرر تقييم هذا الملف خلال اجتماع منظمة اليونسكو في عام 2024.

ونوهت بأن مصر أصبح لديها سبعة عناصر مسجلة على قوائم اليونسكو للتراث غير المادي وهي السيرة الهلالية، والتحطيب، والممارسات المرتبطة بالنخلة، وفنون الخط العربي، والنسيج اليدوي في صعيد مصر والأراجوز وأخيرًا الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة التي تم تسجيلها في نوفمبر الماضي.

وأكدت أن ملف الاحتفالات المرتبطة بالعائلة المقدسة يهدف إلى لفت أنظار العالم لتراث مصر العظيم، وكذلك رفع الوعي لدى المصريين بأهمية التراث والحفاظ على كنوز مصر.

 

التراث غير المادي الحفاظ على التراث الدكتورة نهلة إمام المملكة العربية السعودية رحلة العائلة المقدسة

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