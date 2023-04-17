أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى إلى 182660 جنديًا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 182 ألفًا و660 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضًا 3 آلاف و660 دبابة، و7 آلاف و87 من المركبات المدرعة، و2804 من النظم المدفعية، و538 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة، و285 من أنظمة الدفاع الجوي، و308 من الطائرات المقاتلة، و293 مروحية، و18 سفينة حربية، فضلًا عن 5 آلاف و672 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 328 من المعدات الخاصة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر، في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددًا على أن موسكو ليست لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.