الإثنين 17 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى إلى 182660 جنديًا منذ بدء العملية العسكرية

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 182 ألفًا و660 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضًا 3 آلاف و660 دبابة، و7 آلاف و87 من المركبات المدرعة، و2804 من النظم المدفعية، و538 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة، و285 من أنظمة الدفاع الجوي، و308 من الطائرات المقاتلة، و293 مروحية، و18 سفينة حربية، فضلًا عن 5 آلاف و672 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 328 من المعدات الخاصة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر، في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددًا على أن موسكو ليست لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية ارتفاع عدد قتلى اديمير بوتين الدفاع الجوي الجيش الأوكراني الجيش الروسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الأكثر قراءة

الصحة: توافر مصل التسمم الممبارى «البتيوليزم» بالمجان بالمنشآت الصحية ومراكز السموم الجامعية

"الأرصاد" تحذر من الأتربة العالقة فى فترة النهار على القاهرة والمحافظات

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ببنى سويف

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الكمثرى خلال شهر أبريل

الجيل: مبادرة "600 ألف باب رزق" مرحلة متقدمة من العمل الأهلى والتنموى

الصحة: استمرار عمل غرفة الأزمات المركزية لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبى للاحتفال بشم النسيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رمضان «وروايح التكنولوجيا»

محمد العسيري

فى حضرة منى زكى

د. منى حلمى

احترقت شقتى مع بداية الربيع

علي سعدة

لا يصح إلا الصحيح

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

السؤال الصعب: هل فعل الحلفاء ما يكفي لمساعدة اليهود أثناء الهولوكولست؟

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟

وثائق البنتاجون: إسرائيل تدربت على تنفيذ هجوم على إيران فبراير الماضى