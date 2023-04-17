الإثنين 17 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة وإيقاف 18 حالة تعد علي الأراضى الزراعية ومخالفات بناء بقرى وأحياء أبوقرقاص

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بأبوقرقاص بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تمكنت خلالها من رصد وإزالة 18 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية ومخالفات بناء بدون ترخيص بأحياء المدينة والقري التابعة لها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها

 

قال تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص نظمت تحت إشراف طه داوود وعرفات عبدالله و عماد محمود نواب رئيس المركز والمدينة حملة مكبرة لإزالة التعديات أسفرت عن ازالة عدد ١٨ حالة تعد علي الأراضي الزراعية ومخالفات بناء عشوائي بدون ترخيص بقرية بنى موسى وقرية جريس وعزبة عزوز ومدينة ابوقرقاص وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المتعدين والمخالفين . 

 

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على رصد كافة أشكال التعديات والمخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لمركز و مدينه ابوقرقاص تكثف من حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها مشيرا إلي أن هذه التعديات والمخالفات يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية وفرق الرصد الميداني بقيادة رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بالقري ويتم علي الفور التعامل مع هذه التعديات ومخالفات البناء بإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والمتابعة لضمان عدم تكرار التعديات والمخالفات مرة آخري مشيرا إلي أن الوحدة المحلية  لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بأبوقرقاص بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بأبوقرقاص بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بأبوقرقاص بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بأبوقرقاص بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بأبوقرقاص بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بأبوقرقاص بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بأبوقرقاص بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بأبوقرقاص بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بأبوقرقاص بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بأبوقرقاص بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بأبوقرقاص بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بأبوقرقاص بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بأبوقرقاص بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بأبوقرقاص بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بأبوقرقاص بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بأبوقرقاص بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء مركز أبوقرقاص بالمنيا بالقري واحياء المدينة عماد محمود نائب رئيس مركز أبوقرقاص تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص

الأكثر قراءة

أذكار الصباح اليوم الإثنين فى اليوم السادس والعشرين من رمضان 2023

معهد البحوث الفلكية: الجمعة أول أيام عيد الفطر

سعر الذهب اليوم الإثنين 17 إبريل 2023 بدون مصنعية لجميع الأعيرة

حالة الطقس اليوم الإثنين 17 إبريل 2023 السادس والعشرين من رمضان

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 17 أبريل 2023

حملة ترامب الانتخابية تجمع أكثر من 18 مليون دولار لإعادة انتخابه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رمضان «وروايح التكنولوجيا»

محمد العسيري

فى حضرة منى زكى

د. منى حلمى

احترقت شقتى مع بداية الربيع

علي سعدة

لا يصح إلا الصحيح

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

السؤال الصعب: هل فعل الحلفاء ما يكفي لمساعدة اليهود أثناء الهولوكولست؟

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟

وثائق البنتاجون: إسرائيل تدربت على تنفيذ هجوم على إيران فبراير الماضى