الزمالك يسعى لتخطي عقبة المقاولون وتحقيق الفوز الأول في عهد الكولومبي أوسوريو

يسعى الزمالك لتحقيق فوزه الثالث على التوالي في بطولة الدوري عندما يستضيف فريق المقاولون في التاسعة والربع مساء اليوم باستاد القاهرة في افتتاح الأسبوع السادس والعشرين للمسابقة .

المباراة هى الأولى للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للزمالك الذي يسعى لبداية قوية تمنحه ثقة الجماهير مبكرا لذلك سيرفع شعار الفوز قبل الأداء وسيحافظ على ثبات التشكيل الذي خاض المباراة الأخيرة أمام حرس الحدود باستثناء الدفع بالصاعد حاتم سكر في مركز الظهير الأيسر في غياب الثلاثي أحمد أبوالفتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي بسبب الإصابة .

الزمالك يحتل المركز الرابع برصيد 39 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش وحقق الفريق 11 انتصارا مقابل ستة تعادلات و6 هزائم ويملك ثاني أقوى هجوم في الدوري بعد الأهلي برصيد 34 هدفا ودخل مرماه 22 هدفا وفاز في أخر مباراتين على البنك الأهلي وحرس الحدود ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 42 وتقليص الفارق مع بيراميدز الذي يحتل المكز الثالث إلى نقطة واحدة.

قائمة الزمالك لمباراة المقاولون

الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك، اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمد عواد ومحمد صبحي وحمزة المثلوثي ومحمود حمدي "الونش" وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني ومصطفى الزناري وحاتم محمد سكر ونبيل عماد "دونجا" ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد بلحاج ومصطفى شلبي وإبراهيم نداي وناصر منسي وسيف الدين الجزيري ويوسف أسامة نبيه.

وشهدت القائمة عودة محمد أشرف روقا بينما يغيب أحمد أبو الفتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمود شبانة وعمرو السيسي للإصابة وسامسون أكينولا وعمر جابر لأسباب فنية.

في المقابل يحتل المقاولون بقيادة شوقي غريب المركز السادس برصيد 35 نقطة من 8 انتصارات و11 تعادلا و6 هزائم وسجل 26 هدفا ودخل مرماه 22 هدفا وغابت عنه الانتصارات في أخر 8 مباريات وجمع منها 4 نقاط فقط ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 38 وتقليص الفارق مع الزمالك إلى نقطة واحدة.

يدير المباراة محمود بسيوني ويساعده أسامة السيد وطارق مصطفى ومعهم حسني سلطان حكما رابعا وعلاء صبري حكم فيديو ومحمد عبد العزيز مساعد حكم فيديو.