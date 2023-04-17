ذكرى الفنان سيد مكاوى على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية

تحتفل فرقة أوبرا الإسكندرية بذكرى ميلاد فنان الشعب سيد درويش (17 مارس 1892 - 10 سبتمبر 1923) ؛ تحت قياده المايسترو عبد الحميد عبد الغفار على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، وذلك في تمام الثامنة مساءً يوم الخميس 27 أبريل 2023؛ حيث تقدم الفرقة العديد من الأغنيات من تلحين فنان الشعب.

السيد درويش البحر (1892 - 1923) مغني مصري وهو مجدد الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي، لقب بـ"فنان الشعب".

ولد سيد درويش في الإسكندرية في 17 مارس 1892 وتوفي في 10 سبتمبر 1923، بدأ ينشد مع أصدقائه ألحان الشيخ سلامة حجازي والشيخ حسن الأزهري. التحق بالمعهد الديني بالإسكندرية عام 1905 ثم عمل في الغناء في المقاهي، سافر إلى الشام في نهاية عام 1908 وعاد عام 1912 وبدأت موهبته الفنية.