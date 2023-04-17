كشف مستعجل الحلقة 10.. يوسف وسهام يقرران سرقة شقة "لي لي"

مسلسل كشف مستعجل

بدأ يوسف (مصطفى خاطر) في التعاطف مع الدكتور سهام عز الرجال (محمد الرحمن) وأن يساعده في كافة أمور حياته، ويسترد له جميع حقوقه التي استولى عليها العديد من الأشخاص والتي كان من ضمنها العيادة النفسية وشقة المريوطية، وقرر أن يساعده ويقف معه ضد جميع من تهانوا في حقه بالحلقة العاشرة من مسلسل كشف مستعجل.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 10

تواجد يوسف وسهام أسفل عقار شقة سهام ولي لي، وانتظرا خروج لي لي ومعاها البنات لكي يقوموا بالصعود للمنزل، وبالفعل بمجرد أن توجهت لي لي للسيارة ومعاها بناتها الاثنان وانصرفت بعيد عن المنزل اقترب يوسف وسهام من المنزل وقررا الصعود لكي يحصل على كافة حقوقه التي أخذتها منه لي لي (إلهام وجدي).

ووعد يوسف الدكتور سهام أن يصعد معه للشقة ويقوم باسترداد كافة التوكيلات التي كان قد مضى عليها من قبل لصالح لي لي زوجته والتي استولت على شقة المريوطية ما تسبب أيضا في غضب والدة الدكتور سهام.

مسلسل كشف مستعجل

وبالفعل توجه كل من يوسف وسهام للعقار والصعود للمنزل، وبعد أن صعدا للشقة، عادت لي لي مرة أخرى بالسيارة بسبب نسيان إحدى بناتها الملابس الخاصة بالتمرين وتركتهم في السيارة على ان تصعد هي من أجل الملابس وتعاود مرة أخرى، لتنتهي الحلقة العاشرة من مسلسل كشف مستعجل.

كشف مستعجل

ويعرض مسلسل “كشف مستعجل” على قناة “الحياة” الفضائية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وعلى قناة “دي إم سي” في تمام الساعة الحادية عشر والنصف تم عرضه على منصة watch it في النصف الأول من الشهر الكريم.

ويعد مسلسل “كشف مستعجل” أول أعمال منصة watch it، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه بالنصف الأول من شهر رمضان الكريم على المنصة، ولم يقتصر نجاحه على مصر فقط، إلا أنه تصدر نسب المشاهدة في السعودية والإمارات وعدد من الدول العربية.