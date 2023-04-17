"كشف مستعجل" الحلقة 10.. بلاغ ضد يوسف ومودي الجزاز ببيع لحوم فاسدة

مسلسل كشف مستعجل

جاءت إحدى المكالمات ليوسف (مصطفى خاطر) والتي تسببت في غضب علياء ولي لي (هنادي مهنا و إلهام وجدي)، فخلال جلوسهم سويا بعد انتهاء العرض المسرحي الخاص بعلياء ومحاولة صلح سهام لزوجته لي لي، قرر يوسف أن ينصرف سريعا دون اعتذار أو وجود سبب واضح وأخذ معه سهام مسرعا في الحلقة العاشرة من مسلسل كشف مستعجل.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 10

وتسببت تلك المكالمة في انصراف يوسف وسهام بشكل سريع وتوجها إلى المطعم، وبمجرد وصلهم اتضح أن هناك بلاغ ضده هو ومودي الجزاز (محمد لطفي) بأنهم يقومون ببيع لحوم فاسدة في المطعم الخاص بهم، ما تسبب في وجود الشرطة داخل المطعم ووجود حملات تفتيش عليهم.

وبالفعل قامت قوات الشرطة بتفتيش المطعم والبحث عن لحوم فاسدة إلا أنهم وجدوا كافة اللحوم داخل المطعم صالحة للطعام، في الوقت الذي حاول فيه سهام مع قوات الأمن بإلقاء القبض على يوسف ومودي وأنهم بالفعل يقوموا ببيع لحوم فاسدة إلا أن محاولاته كانت دون جدوى وأن اللحوم بالفعل كانت صالحة.

مسلسل كشف مستعجل

ووجه مودي الجزاز تحذير ليوسف وأن من قام يتقديم ذلك البلاغ هم الأشخاص الذين يريدون تنفيذ مهمة قتل الدكتور سهام، وأن ما قاموا به من تقديم بلاغ هو بسبب تأخير تنفيذ المهمة وبمثابة تحذير لهم، وضرورة تنفيذ المهمة قبل أن تنتهي المهلة المحددة وإلا سوف يقومون هما بتنفيذها ما يعرض حياة يوسف ومودي للخطر.

كشف مستعجل

ويعرض مسلسل “كشف مستعجل” على قناة “الحياة” الفضائية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وعلى قناة “دي إم سي” في تمام الساعة الحادية عشر والنصف تم عرضه على منصة watch it في النصف الأول من الشهر الكريم.

يشارك في مسلسل “كشف مستعجل” عدد من النجوم منهم مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين، وضيوف شرف كلا من محمد لطفي ومحمد علي رزق وليلى عز العرب، والمسلسل من تأليف إيهاب، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويعد المسلسل أول أعمال منصة watch it الأصلية لشهر رمضان.