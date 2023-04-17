كشف مستعجل الحلقة 10.. مودي الجزاز يطلب من يوسف تنفيذ جريمة جديدة

مسلسل كشف مستعجل

يواصل مودي الجزاز (محمد لطفي) الضغط على يوسف (مصطفى خاطر) لتنفيذ عدد من المهمات الإجرامية الجديدة، في الحلقة العاشرة من مسلسل كشف مستعجل بطولة الفنان مصطفى خاطر والفنان محمد عبدالرحمن، خاصة وأن في كل مرة يرفض يوسف تنفيذ مهمة يغط عليه مودي الجزاز بوالدته والتي يهدده بقتلها في حال عدم تنفيذ المهمات.

كشف مستعجل الحلقة 10

وطلب مودي الجزاز تنفيذ مهمة جديدة، ولكنها ليست كالمهمات الماضية ففي كل مرة كان يطلب منه تنفيذ جريمة قتل أو تنفيذ مهمة تهريب مخدرات، إلا أن المهمة الجديدة كانت سرقة إحدى الشقق لشخصية عامة وكبيرة.

فالشخصية المستهدفة في تلك المهمة هي فريال الكاشف إحدى سيدات الأعمال التي لديها شركات وأعمال في كافة المجالات والأسواق، وطلب مودي الجزاز من يوسف أن يقوم بسرقة فلاشة توجد في خزينه منزلها، خاصة وأن تلك الفلاشة تحمل العديد من المعلومات الخطيرة التي تخص بعض الأشخاص والذين طلبوا ضرورة سرقة تلك الفلاشة.

مسلسل كشف مستعجل

إلا أن يوسف رفض تنفيذ تلك المهمة خاصة وأنه لا يعمل في أي مهمة توجد به سيدات، ولكن مودي أقنعه بأنه لن يمس السيدة بأي سوء، وعاود يوسف في الرفض بأنه ليس سارق وهجام على المنازل، لكن مودي أقنعه مرة أخرى بأن فريال الكاشف سوف تقوم بالسفر لفترة ما وهو الوقت الذي يقوم فيه بسرقة الشقة.

كشف مستعجل

ويعرض مسلسل “كشف مستعجل” على قناة “الحياة” الفضائية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وعلى قناة “دي إم سي” في تمام الساعة الحادية عشر والنصف تم عرضه على منصة. watch it في النصف الأول من الشهر الكريم.

يشارك في مسلسل “كشف مستعجل” عدد من النجوم منهم مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين، وضيوف شرف كلا من محمد لطفي ومحمد علي رزق وليلى عز العرب، والمسلسل من تأليف إيهاب، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويعد المسلسل أول أعمال منصة watch it الأصلية لشهر رمضان.