طارق رضوان رئيسًا لتحرير جريدة "القاهرة"

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قرارًا بتولي الكاتب الصحفي طارق رضوان رئيس تحرير مجلة "صباح الخير" السابق، ونشرة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الماضية، رئاسة تحرير جريدة «القاهرة» التابعة لوزارة الثقافة، ابتداءً من 17 أبريل الجاري؛ خلفًا للكاتب الصحفي زين شلبي.

وأعلن الكاتب الصحفي زين خيري شلبي، رئيس تحرير جريدة "القاهرة"، الصادرة عن وزارة الثقافة المصرية؛ إن العدد المقبل من جريدة "القاهرة"، والذي يصدر يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل الجاري ويمثل العدد رقم 50 أثناء رئاسته تحرير جريدة "القاهرة" هو العدد الأخير بالنسبة له على أن يتولى زميل آخر رئاسة تحرير جريدة "القاهرة".

جدير بالذكر، أن العدد الجديد من جريدة "القاهرة" يتضمن ملف خاص عن الـعيـد في مصر من بوابة الفن والثقافة، وبصورة الغلاف مرجيحة العيد من تصوير عبد الرحمن شعبان؛ وهو العدد رقم 50.

في الوقت نفسه، أعلن زين شلبي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إتاحة خمسون عددًا من جريدة «القاهرة» بصيغة PDF للقراء؛ مشيرًا إلى احتجاب جريدة "القاهرة" عن الصدور الأسبوع المقبل بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ويتضمن العدد الجديد من جريدة «القاهرة» ملف بعنوان العيد في ذاكرة وعيون المبدعين في الأدب والفن وهم في الأدب المبدعون: سمير المنزلاوي، الدكتور سهير المصادفة، فؤاد مرسي، شريف صالح، الدكتور رضوى زكي، محمد على إبراهيم، صفاء عبد المنعم، أحمد إبراهيم الشريف.

وفي الفن النجمات والنجوم: إلهام شاهين، نيللي كريم، مودي الإمام، حسن الرداد، محمد أمين راضي، وفاء عامر، أحمد وفيق، نجلاء بدر، أحمد سعد، سلوى محمد علي، مي كساب، عمرو محمود ياسين، هبة عبد الغني.

كما نتعرف كيف تمت كتابة العيد في الرواية والأدب الشعبي، برؤية كل من الدكتور حسين حمودة، والدكتور خالد أبو الليل، الدكتور ناهد راحيل، وأحمد توفيق.

أما العيد على الشاشة: «بريق ساحر في السينما وتأثير قوي في التلفزيون»، فيرصده الناقدان محمود قاسم، ونادر عدلي، بينما يتساءل الناقد الموسيقي محمد عطية: «لماذا توقفت صناعة أغاني العيد؟»، كما نجيب عن تساؤل: متى أصبحت السينما خروجة العيد المفضلة للمصريين؟، ولأول مرة منذ سنوات تعرض 10 أفلام جديدة في العديد نتعرف عليهم في تقرير مفصل: «الأكشن والكوميديا يتنافسان على تورتة إيرادات العيد».

واستمرارًا لمتابعة الموسم الرمضاني الحالي من الدراما يكتب الناقد أسامة عبد الفتاح: «رسالة الإمام.. والخيال المختلف»، وتكتب إيمان كمال: «الصورة.. الموسيقى.. التمثيل.. أبطال رمضان 2023»، وعن مهرجان مالمو للسينما العربية يكتب الناقد أحمد شوقي: «برنامج حافل في مهرجان مالمو للسينما العربية».

وفي صفحة رؤى وبالتزامن مع أعياد الربيع، يكتب هاني عبد العزيز: «سر حرق دمية اللنبي سنويًا في بور سعيد»، بينما يودع الإذاعي الكبير فهمي عمر شهر رمضان الكريم كاتبًا: «والله لسة بدري يا شهر الصيام»، فيما يجيب الدكتور شريف بكر عن التساؤل: «ماذا نخسر بموت المثقف؟»، ويقدم أحمد سليم عوض مراجعة لكتاب: «دعاء الكروان.. أسطورة عاطفية وموروثات شعبية».

وفي صفحة إبداع، نقرأ القصص القصيرة: «البحث عن يوسف» لسعيد سالم، و«الدوامة» لطارق حنفي، و«قبر الشيخ راشد» لسعيد رافع، و«يوم العيد» لمراد ناجح عزيز، و«التحول» لإبراهيم محمد عامر.

وفي صفحة الفن التشكيلي، تكتب الدكتور فاطمة على عن معرض دعاء فاخر بجاليري أوبنتو: «المهمشون وأهل الكهف.. كيانات مهجنة في لوحات»، ويكتب الدكتور صلاح بيصار: «شبابيك القلل.. همس التشكيل بشاعرية الدانتيلا»، بالإضافة إلى «أجندة القاهرة» التي تضم كافة الفعاليات الثقافية والفنية على مدار الأسبوع.