"سره الباتع" الحلقة 26.. الجندي "بوشار" يخطب سعاد من الشيخ يحيى ويعلن إسلامه

تحاكي أحداث الحلقة الـ 26 من مسلسل “سره الباتع”، أحداث احتلال جيش الحملة الفرنسية لمصر، وتصدي ومقاومة الشعب لهم، والتفاف كل أهالي الشعب لهم، ومساندة الجميع لشباب القرى الذين شكلوا مجموعات من المقاومة الشعبية.

أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 26

قرر بوشار الجندي الفرنسي المنشق عن جنود جيش الحملة الفرنسية، المنضم لصفوف المقاومة الشعبية والذي يجسد دوره الفنان شريف حافظ، في ظل أجواء السعادة الست خيمت على صفوف المقاومة الشعبية بعد خطبة حامد، والذي يلعب دوره الفنان احمد صلاح السعدني، وصافية، والتي تجسد دورها الفنانة حنان مطاوع، أن يتقدم لخطبة سعاد، إحدى فتيات القريه المنضمة لصفوف المقاومة، والتي تجسد دورها الفنانة هدى الأتربي.

إلا أن الشيخ يحيى والذي يجسد دوره الفنان مفيد عاشور، يخبره أن ذلك حرام، لأن سعاد مسلمه، فيفاجئه بوشار، الجندي الفرنسي المنشق عن صفوف جيش الحملة الفرنسية، بإعلان إسلامه أمام الجميع، فيخبره الشيخ يحيى بأن زيجته ستتم غدا مع زواج حامد.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل سره الباتع الحلقة 24

وحددت القنوات الفضائية on وon drama عدة مواعيد عرض مسلسل سره الباتع.

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وكذلك قناة on، وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

مسلسل سره الباتع للمخرج الكبير خالد يوسف، وبطولة الفنان أحمد صلاح السعدني، وخالد الصاوي، وأحمد عبدالعزيز، وحنان مطاوع، وأحمد فهمي، وصلاح عبدالله، وريم مصطفى، وعمرو عبدالجليل، وعايدة رياض.

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