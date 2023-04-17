فرج عبدالله يكشف أهمية تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار

قال فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، يساعد بيئة الأعمال ويعمل على جذب الاستثمارات.

كل الأجهزة المعنية بملف الاستثمار ستكون على طاولة واحدة

وأضاف خلال لقائه في برنامج "أحداث الساعة"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل الأجهزة المعنية بملف الاستثمار ستكون على طاولة واحدة وبذلك لن نجد تعارض بين جهات الولاية، والجهات المعنية أو المختصة، مشيرًا إلى أن بعض التخصصات كانت تتعارض قبل ذلك مما يزيد من الاجراءات والوقت.

وأشار إلى أنه كان هناك ضرورة لتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار وكان من المهم أن يكون هناك إعادة صياغة لملف الاستثمار ككل لخلق مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل العقبات الموجودة والتي تتمثل في العقبات بين جهات الولاية والاختصاص، ومتابعة التقارير الدولية وإعادة طرحها للاستثمارات على الخريطة المصرية لاتاحة الفرصة للمستثمرين للتعرف على الفرص الاستثمارية الموجودة.