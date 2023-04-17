لبحث الوضع فى السودان.. "أبوالغيط" يجرى اتصالاً هاتفيًا بسكرتير عام الأمم المتحدة

صرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن أحمد أبوالغيط، أجرى اتصال هاتفي مع انطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة، وذلك لتبادل وجهات النظر حول مستجدات الموقف الخطير في السودان.

وأضاف المتحدث باسم الجامعة العربية، أن أبوالغيط ابلغ جوتيريش بموقف مجلس الجامعة الصادر اليوم من ضرورة وقف التصعيد ووقف اطلاق النار واستعادة الهدوء الي السودان في اسرع وقت، بحسب بيان حصلت الدستور على نسخة منه.

وأشار إلى أنه عبر خلال الاتصال عن الاستعداد للعمل سوياً مع الأمم المتحدة لتحقيق وقف فوري للاشتباكات المسلحة وحقن الدماء، والحيلولة دون المزيد من تدهور الأوضاع.

واستمع أبوالغيط لتقييم السكرتير العام للموقف، واتفقا على ضرورة تكثيف الاتصالات مع القيادات المتقاتلة من أجل وضع حد للمواجهات.

اجتماع طارئ في الجامعة العربية

وكان عقد مجلس جامعة الدول العربية، صباح الاحد، على مستوى المندوبين الدائمين دورة طارئةيوم الأحد، برئاسة مصر، لمناقشة التطورات بجمهورية السودان، وذلك بناءً على طلب جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

وخلص الاجتماع الى بعض القرارات، جاء في صدارتها، الاعراب عن الأسف الشديد لسقوط ضحايا خلال الاشتباكات الأخيرة، والتقدم بخالص العزاء لذوي الضحايا والشعب السوداني بأكمله.