مسلسل جميلة الحلقة 25.. ريهام حجاج تشاهد فيديو يجمع عبير صبري وأحمد وفيق

شهدت أحداث مسلسل جميلة الحلقة 25 العديد من الأحداث الشيقة، والتي تخوض بطولته الفنانة الشابة ريهام حجاج والنجمة الكبيرة سوسن بدر بالإضافة للعديد من النجوم الشباب والتى جاء أبرزهم هانى عادل وأحمد وفيق ويسرا اللوزي وهشام إسماعيل ونبيل عيسى.

مسلسل جميلة الحلقة 25

شهدت أحداث مسلسل جميلة الحلقة 25 ابتزاز شريف الذي يجسده هشام اسماعيل على شهيرة والدت جميلة والتي تجسد دورها سوسن بدر وطلبه منها 30 مليون جنيه ثمن سكوته.

وتذهب نرمين عبير صبرى لزياد هانى عادل في العيادة ومعها يونس ابنها وتتشاجر معه بسبب استئذانه من جميلة ريهام حجاج لبيات يونس في منزلهم.

وترحب جميلة والذي تجسده ريهام حجاج بالطفل يونس بشكل جيد، يخبر أكرم أمير بعودته لمي مرة أخرى ويطلب منه أن يحضر له مأذون لكي يتزوج مي سرًا.

ويختم المشهد بتقديم جميلة ليونس ساعة تخبره بعدد السعرات الحرارية التي يفقدها، ويخبر يونس جميلة أن والدته متزوجة من هشام سرًا.

ويفتح الطفل يونس هاتفه لترا جميلة “ريهام حجاج”، فيديو يجمع بين نرمين والتي تجسدها عبير صبرى وهشام والذي يجسده أحمد وفيق، ويخبره يونس انه من قام بتصوير الفيديو.

قصة مسلسل جميلة

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل جميلة

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.