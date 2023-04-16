الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مسلسل "جميلة" الحلقة 25| خبيرة: ريهام حجاج رمز القوة في الدراما النسائية

صورة من الحلقة
صورة من الحلقة

شهدت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل جميلة للنجمة ريهام حجاج أحداث مثيرة وشيقة، حيث تضمنت مشهد يجمع بين عبير صبري والتي تجسد دور نرمين طليقة زياد زوج جميلة مع شيري والتي تقوم بدورها الفنانة يسرا اللوزي.

تحاول شيري من جديد لتخريب حياة جميلة وزياد حتي تحصل على أموال ميراث جميلة ، فيما تحارب نرمين لرجوع زياد لها مرة أخرى.

واستعانت نرمين بطفلها للتجسس على جميلة وزياد، من خلال إرساله المكوث مع والده زياد، وذلك بحجة سفرها الفترة القادمة.


أحداث مسلسل جميلة للنجمة ريهام حجاج الحلقة 25:

كما شهدت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل جميلة مشهد إقتحام جميلة والتي تجسد دورها الفنانة ريهام حجاج مكتب شريف زوج شقيقتها، وطرده بمساعدة الشرطة، حيث أستغلت وصية والداها في ذلك.

خرج شريف منفعل مهدداً جميلة، حيث أكد لها أنه إذا علم زياد زوجها الحقيقة سيطلقها علي الفور، وفي مشهد أخر حاولت شهيرة والدة جميلة والتي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر في مسح كافة التسجيلات التي يظهر فيها رجب زوجها السابق في المدرسة، مشددة على العاملين عدم الإدلاء بأي تصريحات أو معلومات خاصة بهذا الموضوع.

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خبيرة: ريهام حجاج رمز القوة في الدراما النسائية برمضان 2023:

في هذا الصدد أوضحت الدكتورة راندا الطحان، خبيرة الإرشاد الأسري والنفسي، أن مسلسل جميلة للنجمة ريهام حجاج أظهر بشكل كبير الجزء الخاص بقوة النساء الداخلية التي تظهر في وقت المصاعب.

وأشارت الطحان، إلى أن ريهام حجاج جسدت دور المرأة الذكية والقوية بشكل جيد، الأمر الذي جعلها تتربع علي عرش الدراما النسائية لرمضان 2023.

موعد عرض مسلسل جميلة الحلقة 23:


الكثير من قنوات العرض لمسلسل جميلة،  فمن المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا .

كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 6:15 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميًا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5  صباحًا.

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