الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل سوق الكانتو 25.. فاطمة تعترف بحبها لزوجها القديم

سوق الكانتو
سوق الكانتو

بدأت أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل سوق الكانتو بطلب فاطمة "مها نصار" من راوية "مي عز الدين" أن تفصل لها فستان من طراز أنيق مثل سيدات الطبقة الارستقراطية.

وفي أحداث سوق الكانتو الحلقة 25 أخذتا راوية وفاطمة يتحدثان عن حياتهما وأكدا أنهما يشعران بالثقة تجاه بعضهما.

راوية تواجه فاطمة بحبها لزوجها السابق

وخلال المشهد الذي جمع فاطمة وراوية سألت الأولى عن صالح "أحمد صلاح حسني" الذي كان زوجها في السابق، وبررت فاطمة أنها لم تعد تفكر فيه مطلقا فهي الآن متزوجة من شخص آخر.

ولكن سألتها راوية إذا كانت تحب صالح زوجها القديم، لترد فاطمة عليها إنها كانت تحبه في السابق أما الآن فهي لا تجمعهم سوى صلة القرابة فقط.

وفي نفس الحلقة من سوق الكانتو أوضحت فاطمة عن ضيقتها من صالح فهو فجأة غاب عنها لسنوات طويلة ولم تكن تعلم اين هو واذا كان حي او ميت، لذا قررت ان تتزوج من شخص اخر.

ويخوض بطولة مسلسل سوق الكانتو النجم أمير كرارة، ويشاركه البطولة كل من مي عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، ندا موسى،  تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي.

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