وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف يفتتح معرض طلابي بإحدى المدارس

افتتح محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الأحد، معرض “قيم مصرية خالدة”، والذي نظمه التعليم الإعدادي بمدرسة الأندلس، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وتكليفات الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ بنى سويف، بضرورة تفعيل الأنشطة التربوية التي تهدف إلى غرس القيم الإيجابية لدى الطلاب

جاء ذلك بحضور محمد رمضان، مدير عام التعليم العام، وأحمد عزت، مدير عام إدارة بني سويف التعليمية وأشرف أبو الليل مدير التعليم الإعدادي، ومحمود الخولي، مدير المدرسة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، على أن هذه الأنشطة والمبادرات التي تهدف إلى غرس القيم الإيجابية لدى الطلاب تأتي في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتفعيل منظومة القيم على مستوى المدارس وتنفيذا لبروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف لتفعيل منظومة القيم الاحترام، الولاء، الانتماء، الإيثار، الصدق، وذلك بما يتسق مع رؤية التنمية المستدامة للدولة المصرية رؤية مصر 2030.

وتحاور محمد عبد التواب، خلال تفقده للمعرض مع الطلاب والطالبات عن الأعمال المعروضة، ومؤكدا على التمسك بالقيم والمبادئ الإنسانية التي ترفع من شأن الإنسان وتسود المحبة بين أفراد المجتمع.

يذكر أنه تم تنفيذ المنظومة من خلال العديد الأنشطة لكل قيمة لتفعيل المنظومة وضم المعرض العديد من الأعمال الفنية والصحفية والماكتات والمجسمات ومجلات الحائط التي تحمل قيم الولاء والانتماء والصدق والوفاء والاخلاص والايثار وغيرها من القيم الإنسانية.

يذكر أن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قد اعتمد، منذ أيام، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2022/2023 لصفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوي العام والشهادة الإعدادية.

وتبدأ الامتحانات يوم 6 مايو المقبل وتنتهى 24 من نفس الشهر ، لتبدأ بعدها امتحانات متخلفى الدور الأول للشهادة الإعدادية في الفترة من 25 إلى 31 مايو المقبل.