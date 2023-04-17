اكتئاب ما بعد الصدمة.. القصة كاملة لإصابة "كاثى جريفين" بسبب ترامب

أعلنت نجمة الكوميديا الأمريكية كاثي جريفين عن إصابتها "باضطراب ما بعد الصدمة المعقد"، مطالبة من متابعيها تقديم توصيات حول كيفية التعامل مع القلق والاكتئاب.

وقالت جريفين في بث مباشر مع جمهورها على حسابها بموقع تيك توك:"دعونا نتحدث عن اضطراب ما بعد الصدمة. لم نتحدث عنه علنًا".

وأعلنت أن اصابتها بدأت منذ حوالي 6 سنوات، بعد تعرضها إلى أزمة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، مما تسبب لها في تراجع على الصعيدين المهني والشخصي.

ماذا حدث بين جريفين وترامب؟

في عام 2017 انتشرت صورة لجريفين وهي تمسك برأس غير حقيقي مقطوع ملطخ بالدماء يشبه الرئيس دونالد ترامب، مما جعلها تشعر بأن مشوارها قد انتهى الآن وإن ترامب حطمها.

وفقدت جريفن الشركات الراعية ووظائف بما في ذلك دورها كمذيعة مشاركة في تغطية احتفالات عشية رأس السنة الجديدة لشبكة (سي.إن.إن) مع الصحفي أندرسون كوبر منذ ظهور صورة وشريط مصور من هذه اللقطة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ترامب إن صورة جريفن مع الرأس الملطخ بالدم الذي يشبهه كانت "مقززة" وإنها آلمت أسرته ولاسيما ابنه الأصغر بارون.

ودعا دونالد جونيور الابن الأكبر لترامب أرباب العمل إلى فصل الممثلة الكوميدية.

إصابتها بالمرض

وصفت تداعيات الصورة في مقال رأي لمجلة نيوزويك، بأنها "محو لتاريخها"، وكتبت كاثي أنها وصلت إلى النقطة التي لم تغادر منزلها لأشهر، قائلة:" وبدأت " أتناول أي حبوب طبية لكي اعالج الاكتئاب لدي".

في مقطع الفيديو الخاص بها على TikTok هذا الأسبوع ، قالت جريفين إن تشخيصها لسرطان الرئة من المرحلة الأولى في عام 2021 "لم يساعد" أيضًا في مساعدتها على العودة لمكانتها.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، كشفت جريفين أنها خضعت لتصوير بالرنين المغناطيسي في عيد الفصح الأحد ، وشاركت صورة على Instagram لنفسها مجمعة في بطانية وترتدي قناعًا للوجه أثناء جلوسها في ردهة المستشفى.