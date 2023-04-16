"حضرة العمدة" الحلقة 25.. القبض على أحمد بدير وأدوار بتهمة الإتجار بالمخدرات

شهدت أحداث الحلقة 25 من مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي، تصاعد كبير في الأحداث وبدأ المنشد بالقبض علي أحمد بدير"ضرغام دهيشة" وأدوار "دياب دهيشة" بعد أن اكتشفت مباحث تل شبورة برئاسة العميد صلاح الدين " شادي مقار" بوجود مخازن تصنيع مخدر الأيس.

وقام أدوار وأحمد بدير بتثبيت التهمة خلال التحقيقات معهم علي رضا "عمرو صحصاح" أحد رجالهم الذي يعمل معهم في صناعة المخدرات حتي يتمكنوا في الخروج من القضية وإثبات التهمة علي رضا بعد أن قام أهالي قرية تل شبورة بحرق مخازن الآيس.

ويعمل ضرغام وولده دياب في تجارة المخدرات حيث حرصوا علي عمل عدة مخازن من ضمنهم أرض قاموا بالاستيلاء عليها عم باسيلي الذي يجسد دورة الفنان جميل برسوم وقاموا بعمل المخازن لصناعة مخدر الأيس ومن بعدها ظلت تتراكم الجرائم داخل قرية تل شبورة بسبب انتشار المخدر بين شباب القرية.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

يشارك عدد كبير من الفنانين في هذا العمل الدرامي الاجتماعي من مسلسل حضرة العمدة، ومن بطولة الفنانة روبي، ويشاكها كلا من الفنانة وفاء عامر، دينا، أدوار، أحمد رزق، صلاح عبدالله، صولا عمر، بسمة، دينا، محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، كريم عبد الخالق، دنيا جمعة، عبدالرحمن عزوز، شيري أشرف وعدد كبير من النجوم الصاعدين.

يناقش مسلسل حضرة العمدة قضايا مهمة وتأثيرها علي المجتمع وأبرزها ختان الإناث والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات وتمكين المرأة وزواج القاصرات، تجارة السلاح، والتطرف الديني والإبتزاز الإلكتروني واللجان الإلكترونية.

ويعرض مسلسل حضرة العمدة يومياً الساعة الثامنة والنصف مساء على قناة الحياة ومنصة watch it الرقمية.