أسعار الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 17 أبريل 2023

مع بداية اليوم السادس والعشرين في رمضان واقتراب موعد عيد الفطر المبارك سعى عشاق الفراخ مع بداية الصباح لمعرفة أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 عبر جوجل.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 17 أبريل 2023

أسعار الدواجن اليوم في مصر، ننشر أسعار الدواجن اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 وفقًا لآخر الأسعار في بورصة الدواجن، حيث انخفضت أسعار الدواجن ببداية التعاملات الصباحية بداخل المزارع، وفي الأسواق بقيمة جنيهين.

وتستعرض "الدستور" أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 17 أبريل 2023.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين

وجاءت أسعار الدواجن اليوم الإثنين 17- 4- 2023 كالتالي:

سعر كيلو الفراخ البيضاء يتراوح اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 بين 68 جنيهًا و69 جنيهًا في المزارع.

سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك يتراوح اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 ما بين مبلغ 73 جنيهًا و74 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 في المزارع سيتراوح ما بين مبلغ 104 و105 جنيهات.

سعر كرتونة البيض للمستهلك اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 يتراوح ما بين مبلغ 108 إلى 110 جنيهات.

أسباب ارتفاع سعر الفراخ المجمدة اليوم

وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 برفع أسعار الدواجن البرازيلية والدواجن المحلية المجمدة والتي سيتم طرحها في جميع المجمعات الاستهلاكية التابعة لكافة شركات وزارة التموين.

ارتفاع أسعار الدواجن المجمدة اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 بالمجمعات

وارتفعت أسعار الدواجن المجمدة اليوم بمبلغ 20 جنيهًا في الكيلو الواحد لكي تكون بقيمة 85 جنيهًا بدلًا من مبلغ 65 جنيهًا.

وجاءت أسعار الدواجن المجمدة اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 بفروع المجمعات الاستهلاكية وتكون على النحو التالي:

كيلو الدواجن المجمدة المستوردة اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 بمبلغ 85 جنيهًا، وكيلو الدواجن المجمدة المحلية بقيمة 85 جنيهًا.

وأعلنت شعبة بيض المائدة التي تتبع لاتحاد منتجي الدواجن، عن كافة احتمالات انهيار الصناعة في الفترة المقبلة، وذلك بسبب نقص خامات الأعلاف في جميع الأسواق مؤخرًا، حتى عقب تقديم الاتحاد العام لكافة منتجي الدواجن وفي شعبة بيض المائدة العديد من الخطابات إلى كل الجهات المعنية من أجل الاستغاثة من عدم توفير جميع خامات الأعلاف اللازمة من أجل استمرار الصناعة.