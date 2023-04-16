مسلسل تحت الوصاية الحلقة 10.. منى زكي تبيع صيد مركبها بالمطعم الجديد

بدأت مسلسل تحت الوصاية الحلقة 10، بطولة الفنانة منى زكي، المذاع على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it، بمشهد فلاش باك أثناء ذهاب “حنان” التي تُجسدها منى زكي، لمدرسة ابنها ولكنها تفاجأت بتغيبه.

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 10

واكتشفت منى زكي خلال أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 10، بأن ابنها “ياسين” ذهب إلى ورشة الحدادة التى يملكها جده للعمل معه.

وقامت منى زكي بضربه وتعنيفه لما فعله، كما حدث بينها وبين والد زوجها مشادات لتشجيع ابنها على ذلك.

ورصدت أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 10، قيام “حنان” بطالعة صيد جديدة مع الصيادين، وقررت أن تصطاد الأسماك بالإضافة للجمبري، وأحضرت براميل مياه وأنابيب أكسجين، ووضعت السمك فيه، وافتتحت المطعم الذي شاركت فيه “رجاء”، ووضعت الأسماك في أحواض حتى يكون السمك طازجًا وقت شراء الزبون له.

وفجرت الحلقة العاشرة من مسلسل تحت الوصاية العديد من الأسرار، وشهدت تصاعدًا في الأحداث ومفاجآت غير متوقعة، فضلاً عن عودة الحياة مرة أخرى لمنى زكي.

مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل تحت الوصاية

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.