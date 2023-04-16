"جعفر العمدة" الحلقة 25.. من الشخص المجهول صاحب رسالة ابن رمضان؟

كشف محمد رمضان نجم مسلسل جعفر العمدة في الحلقة 25، عن الشخص الذي أرسل رسالة له عبر هاتفه ليخبره أنه فاعل خير ويعرف طريق ابنه، ففي أحداث الحلقة فوجئ رمضان برسالة من رقم مجهول يقول صاحبها: "أنا عارف طريق ابنك فين أنا فاعل خير".

ليقوم رمضان بالاستعانة بصديقه سيف الذي يجسد دوره النجم "أحمد داش"، ليذهبان إلى هاكر متخصص في تتبع الأرقام، ليكشف لهم أن الرقم أرسل الرسالة من منطقة الشيخ زايد ووقتما يفتح الهاتف سيحدد بالضبط أين موقعه.

ويتم فتح الهاتف بشكل مفاجئ ليهرع سيف وجعفر إلى عنوان التتبع، ويفاجئ بأن زينة هي من تفتح له باب المنزل وتخبره أنه منزلها، وزينة تجسد دور الزوجة الرابعة للنجم محمد رمضان في المسلسل.

ليقول لها: "دي إيه لعبة جديدة عشان تاخدي فلوس تاني، انتي عمرك ما حبتيني وكل اللي عايزاه فلوسي وبس"، لترد عليه: "أنا عايزه أضرب قلبي 100 جزمة قديمة عشان حبك في يوم من الأيام وأنا عملت كده عشان أنتقم منك بسبب اللي أنت عملته".

جعفر العمدة هو المسلسل الثالث الذي يجمع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي، فقد سبق واشتركا في عدد من المسلسلات التي حققت نجاحًا كبيرًا، منها الأسطورة في 2016 والبرنس في 2020.

وانطلق تصوير العمل في وقت مبكر عن باقي المسلسلات المقرر عرضها في شهر رمضان، لذلك فهو أول الأعمال التي تم الانتهاء من تصويره للعرض في شهر رمضان، حيث تم تصوير آخر المشاهد قبل حلول الشهر الكريم بأسبوع كامل.