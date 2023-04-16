الأحد 16 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"جعفر العمدة" الحلقة 25.. من الشخص المجهول صاحب رسالة ابن رمضان؟

جريدة الدستور

كشف محمد رمضان نجم مسلسل جعفر العمدة في الحلقة 25، عن الشخص الذي أرسل رسالة له عبر هاتفه ليخبره أنه فاعل خير ويعرف طريق ابنه، ففي أحداث الحلقة فوجئ رمضان برسالة من رقم مجهول يقول صاحبها: "أنا عارف طريق ابنك فين أنا فاعل خير".

ليقوم رمضان بالاستعانة بصديقه سيف الذي يجسد دوره النجم "أحمد داش"، ليذهبان إلى هاكر متخصص في تتبع الأرقام، ليكشف لهم أن الرقم أرسل الرسالة من منطقة الشيخ زايد ووقتما يفتح الهاتف سيحدد بالضبط أين موقعه.

ويتم فتح الهاتف بشكل مفاجئ ليهرع سيف وجعفر إلى عنوان التتبع، ويفاجئ بأن زينة هي من تفتح له باب المنزل وتخبره أنه منزلها، وزينة تجسد دور الزوجة الرابعة للنجم محمد رمضان في المسلسل.

ليقول لها: "دي إيه لعبة جديدة عشان تاخدي فلوس تاني، انتي عمرك ما حبتيني وكل اللي عايزاه فلوسي وبس"، لترد عليه: "أنا عايزه أضرب قلبي 100 جزمة قديمة عشان حبك في يوم من الأيام وأنا عملت كده عشان أنتقم منك بسبب اللي أنت عملته".

 جعفر العمدة هو المسلسل الثالث الذي يجمع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي، فقد سبق واشتركا في عدد من المسلسلات التي حققت نجاحًا كبيرًا، منها الأسطورة في 2016 والبرنس في 2020.

وانطلق تصوير العمل في وقت مبكر عن باقي المسلسلات المقرر عرضها في شهر رمضان، لذلك فهو أول الأعمال التي تم الانتهاء من تصويره للعرض في شهر رمضان، حيث تم تصوير آخر المشاهد قبل حلول الشهر الكريم بأسبوع كامل.

جعفر العمدة مسلسل جعفر العمدة مسلسلات رمضان 2023 موعد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25 مواعيد عرض مسلسل محمد رمضان مسلسل محمد رمضان 2023 اعادة مسلسل محمد رمضان 2023 قصة مسلسل محمد رمضان 2023 قصة مسلسل جعفر العمدة قنوات عرض مسلسل محمد رمضان 2023 تفاصيل احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة العشرون من مسلسل جعفر العمدة مواعيد اعادة مسلسل جعفر العمدة مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة جعفر العمدة الحلقة 25

الأكثر قراءة

معهد الفلك يرد على تعذر رؤية هلال شوال

بينهم أطفال.. مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح السلوم

لجنة الانضباط توقف "كهربا" 12 مباراة وتغرمه مليون جنيه وتحذر الأهلى

"المحامين": صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات الثلاثاء

مسلسل "جميلة" الحلقة 25| خبيرة: ريهام حجاج رمز القوة في الدراما النسائية

بعد قليل.. عرض سوق الكانتو الحلقة 25 على شاشة قناة DMC

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رمضان «وروايح التكنولوجيا»

محمد العسيري

فى حضرة منى زكى

د. منى حلمى

احترقت شقتى مع بداية الربيع

علي سعدة

لا يصح إلا الصحيح

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

صور

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

العيد عيدنا.. الأقباط يحتفلون بعيد القيامة

أجواء العشر الأواخر من رمضان فى شوارع مصر

محطة تل أبيب

المزيد

السؤال الصعب: هل فعل الحلفاء ما يكفي لمساعدة اليهود أثناء الهولوكولست؟

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟

وثائق البنتاجون: إسرائيل تدربت على تنفيذ هجوم على إيران فبراير الماضى