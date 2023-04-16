الحلقة 25 من مسلسل رسالة الإمام..."الشافعى": الجنة والنار موجودتان الآن وأبدا

في مسلسل رسالة الإمام الحلقة الـ 25، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، والذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، يظهر الإمام الشافعى داخل منزله ومعه 3 من طلاب العلم الذين يدونون له مؤلفاته وكتيباته، حيث يتحدث أحد الطلاب عن عذاب النار ونعيم الجنة .

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 25

يظهر فى مسلسل رسالة الإمام الحلقة 25، "الشافعى" و3 من طلابة وهم يجلسون معه فى منزله ويدونون له ما يقوله من كلام، حيث يتحدث " الإمام الشافعى" ويقول: فإن اختار أمه فعلى أبيه نفقته ولايمنع من تأديبه، فيقول أحد طلاب الشافعى: هل يصح القول بفناء الجنة والنار وقد وعد الله المؤمنيين والمؤمنات بجنات عدن، خالدين فيها، فيقول "الشافعى" : ما الذى دفعك على ذلك ونحن ندون كتاب عشرة النساء، فيقول "الطالب يونس" : عفواً يا إمام ولكنى سمعت ذلك فى إحدى حلقات المتكلمين، فيقول "الشافعى": الجنة والنار يا يونس موجودتان الأن وابداً، لاتبيدان ولاتفنيان، خلقتا للبقاء لا للفناء، أم أبدية الجنة، فيدل عليها قوله تعالى،" لا يمسهم فيهم نصب، وما هم منها بمخروجين"، أم أبدية النار فيدل عليها قوله تعالى " ولهم عذاب مقيم".

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 25

وتلقى أحداث المسلسل تداول كبير عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فور عرض الحلقة، إذ يذاع مسلسل "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً، كما يذاع عبر قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساءً والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا، إضافة إلى إذاعته عبر منصة Watch IT.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

تدور أحداث مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول سيرة الإمام الشافعي ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه مصر صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر تلك العقبات.