خيتافي يفرض تعادلاً سلبيًا على برشلونة في الدوري الإسباني

سقط برشلونة في فخ التعادل السلبي مع مضيفه خيتافي في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ29 لبطولة الدوري الإسباني.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بنفس النتيجة.

وفرض برشلونة استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين ولكن بدون أي خطورة حقيقية على المرمى.

وحاول لاعبو برشلونة تسجيل هدف مبكر وفرض سيطرتهم الكاملةعلى المباراة، بينما حاول فريق خيتافي استغلال حالة الهجوم الكتالوني لتسجيل هدف مباغت عكس سير المباراة.

سدد لاعبو برشلونة كرة واحدة على المرمى من أصل 7 محاولات، فيما خرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع كرتين، مقابل تسديدة من 4 محاولات لفريق خيتافي وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع تسديدة.

واستحوذ برشلونة على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 67% مقابل 33% لصالح فريق خيتافي.

واستمر استحواذ برشلونة على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة بينما جاء الأداء الهجومي من جانب برشلونة فقط، فيما لم يخلق لاعبو خيتافي أي فرصة على المرمى في الشوط الثاني.

وأهدر لاعبو برشلونة أكثر من فرصة محققة لتسجيل هدف التقدم في الشوط الثاني من المباراة.

وضغط برشلونة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة لتسجيل هدف الفوز والاقتراب أكثر من تحقيق لقب الدوري.

في مجمل المباراة، سدد لاعبو برشلونة 3 كرات على المرمى من 14 محاولة، فيما خرجت 7 كرات من الملعب واعترض الدفاع 4 تسديدات، مقابل تسديدة من 4 محاولات لفريق خيتافي وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع تسديدة واحدة.

واستحوذ برشلونة على مجريات اللعب في المباراة بنسبة 67% مقابل 33% لصالح خيتافي.

ورفع برشلونة رصيده لـ73 نقطة في صدارة الترتيب، فيما وصل خيتافي للنقطة 31 في المركز الـ15.