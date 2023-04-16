الأحد 16 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خيتافي يفرض تعادلاً سلبيًا على برشلونة في الدوري الإسباني

مباراة برشلونة وخيتافي
مباراة برشلونة وخيتافي

سقط برشلونة في فخ التعادل السلبي مع مضيفه خيتافي في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ29 لبطولة الدوري الإسباني.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بنفس النتيجة.

وفرض برشلونة استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين ولكن بدون أي خطورة حقيقية على المرمى.

وحاول لاعبو برشلونة تسجيل هدف مبكر وفرض سيطرتهم الكاملةعلى المباراة، بينما حاول فريق خيتافي استغلال حالة الهجوم الكتالوني لتسجيل هدف مباغت عكس سير المباراة.

سدد لاعبو برشلونة كرة واحدة على المرمى من أصل 7 محاولات، فيما خرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع كرتين، مقابل تسديدة من 4 محاولات لفريق خيتافي وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع تسديدة.

واستحوذ برشلونة على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 67% مقابل 33% لصالح فريق خيتافي.

واستمر استحواذ برشلونة على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة بينما جاء الأداء الهجومي من جانب برشلونة فقط، فيما لم يخلق لاعبو خيتافي أي فرصة على المرمى في الشوط الثاني.

وأهدر لاعبو برشلونة أكثر من فرصة محققة لتسجيل هدف التقدم في الشوط الثاني من المباراة.

وضغط برشلونة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة لتسجيل هدف الفوز والاقتراب أكثر من تحقيق لقب الدوري.

في مجمل المباراة، سدد لاعبو برشلونة 3 كرات على المرمى من 14 محاولة، فيما خرجت 7 كرات من الملعب واعترض الدفاع 4 تسديدات، مقابل تسديدة من 4 محاولات لفريق خيتافي وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع تسديدة واحدة.

واستحوذ برشلونة على مجريات اللعب في المباراة بنسبة 67% مقابل 33% لصالح خيتافي.

ورفع برشلونة رصيده لـ73 نقطة في صدارة الترتيب، فيما وصل خيتافي للنقطة 31 في المركز الـ15.

برشلونة خيتافى الدوري الاسباني الليجا مباراة خيتافي وبرشلونة

الأكثر قراءة

انخفاض حرارة ورياح.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة طقس الغد

بالأسماء.. 6 مصابين فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية - مطروح

بعد قليل.. عرض الحلقة 25 من مسلسل جعفر العمدة على دى إم سى دراما

الجيش السودانى يعلن هروب قائد قوات الدعم السريع "حميدتى"

يحكى سيرة الشافعي.. موعد عرض الحلقة الـ25 من "رسالة الإمام"

"تحت الوصاية" الحلقة 10.. منى زكي تفكر في طريقة لسداد القرض؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

احترقت شقتى مع بداية الربيع

علي سعدة

لا يصح إلا الصحيح

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

ماجد حبته

صاروخ يوم الشمس!

أحمد الصغير

شكرًا لمَن صوّبوا مسار الدراما التاريخية المصرية

صور

الأحياء الشعبية تحتفل بليالي رمضان

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

محطة تل أبيب

المزيد

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟

وثائق البنتاجون: إسرائيل تدربت على تنفيذ هجوم على إيران فبراير الماضى

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى