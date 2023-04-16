الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر تدعو لوضع حلول سلمية للخروج من الأزمة الراهنة بالسودان

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

دعت مصر إلى وضع حلول سلمية للخروج من الأزمة الحالية بالسودان وضمان تحقيق استقرار البلاد.

جاء ذلك في كلمة نائب مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية عبيدة الدندراوي في الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية غير العادي (الطارئ)على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تطورات الوضع في السودان.

وأعرب عن ترحيب مصر بكافة مساعي جامعة الدول العربية لمعاونة جمهورية السودان في حل الأزمة الحالية.

وقال إن مصر على تواصل مع سفارتها في الخرطوم ومتابعة أوضاع الجالية المصرية وخاصة الطلاب المصريين مثل طلاب الأزهر ومصر للطيران ووكالة أنباء الشرق الأوسط والقطاع الخاص، وكافة المؤسسات المصرية.

وشدد على مسئولية جمهورية السودان وأجهزتها المعنية في ضمان وسلامة البعثة والجالية المصرية في السودان.

وأشار إلى أن التوقيع على الإعلان الدستوري وضع أساسا لشراكة قوية بين المكونات في الحكم، ومصر لم تتوان عن تقديم كافة سبل الدعم للسودان، سعياً للمرور بهذه المرحلة الحساسة، تحقيقاً لمصالح الشعب السوداني.

وأضاف أن كل هذا مهدد نتيجة الأزمة الراهنة التي تعد إهداراً لثمار التضحيات التي قدمها الشعب السوداني من أجل الحرية والديمقراطية والازدهار.

وقال إن مصر ستظل داعمة للسودان باعتبار أن السودان العمق الاستراتيجي لمصر، سعياً لتحقيق التكامل المنشود بين البلدين استناداً لواقع تاريخي وجغرافي، أثبت أن مصلحة مصر والسودان واحدة وأن مصير وادي النيل هو مصير مشترك.

وأكد أن مصر تواصل دعمها لنموذج السودان القائم على الشراكة بين المدنيين والعسكريين ووضع الأسس الصلبة لنظام ديمقراطي راسخ ومستقر.

كان اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية قد انطلق اليوم برئاسة السفير محمد مصطفى عرفي، مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية باعتبار مصر الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية في دورته العادية، الذي أكد في كلمة مختصرة أن الوضع في السودان جلل وخطير ويستدعي سرعة التحرك.

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