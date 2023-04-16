مسلسل جت سليمة الحلقة 10|هل تتنازل دنيا سمير غانم عن الكتاب المسحور؟

هل تتنازل دنيا سمير غانم عن الكتاب المسحور؟ سؤال يبحث عنه متابعي مسلسل جت سليمة الحلقة عبر محركات البحث في شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” ومنصات التواصل الاجتماعي لمعرفة حل اللغز.

مسلسل جت سليمة الحلقة 10

وشهد مسلسل جت سليمة محاولة دخول دنيا سمير غانم إلى أرض النعام لتفقد شقيقها وتبدأ رحلتها بالبحث عنه وتواجه العديد من الصعاب بسبب السطان الذي يقوم بدوره الفنان خالد الصاوي.

هل تتنازل دنيا سمير غانم عن الكتاب المسحور؟

من هنا بدأت قصة “سليمة” التي تسعى لإنقاذ شقيقها من بطش السلطان الذي قام بتهديدها بخطف أخوها ولن تراه مرة أخرى.

حاولت دنيا سمير غانم “سليمة” التفاهم مع سطان المملكة الذي يقوم بدورة الفنان خالد الصاوي، أنها لن تستطيع دخول مملكة الورد بسبب الصعاب التي ستواجهها عند دخولها المملكة، لكن السلطان هددها بأنها إذا لم تقم بتنفيذ طلبه فإنها لن ترى شقيقها مرة أخرى، وكان طلب الملك هو محاولة دنيا سمير غانم “سليمة” دخول مملكة الورد والحصول على الكتاب المسحور لحل اللغز الذي يريده الملك.

بالفعل قامت "سليمة” بتنفيذ خطة الملك وحاولت دخول مملكة الورد والحصول على الكتاب المسحور وإعطائة لملك أرض النعام حتى تتمكن من إنقاذ شقيقها.

وبدأت “سليمة” رحلتها مع صديقها “الموكوس” الذي يقوم بدوره الفنان محمد سلام ليساندها خلال الرحله لتتمكن من الدخول والحصول على الكتاب المسحور.

وخلال مسيرتهم ظهرت لهم العرافة لتعطيهم وردة تساعدهم على فتح المملكة والدخول بسهولة، وبالفعل استمرت “سليمة” رحلتها مع صديقها “الموكوس” وتتمكن من الحصول على الكتاب المسحور.

توقعات الحلقة 10 من مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم

وتوقع متابعي جت سليمة أن دنيا سمر غانم “سليمة” ستعطي الكتاب المسحور لملك أرض النعام لتنقذ شقيقها وتهرب وتحاول مرة أخرى العودة إلى منزلها بعيداً عن كل تلك الازمات التي تعرضت لها خلال الأحداث منذ بدء المسلسل.