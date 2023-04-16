اتحاد السلاح ينظم دورتين للارتقاء بالمستوى الفنى للمدربين

نظمت لجنة المدربين بالاتحاد المصري للسلاح بقيادة مدحت عاصم، دورتين متخصصتين للمدربين الحاصلين على الدورة الأساسية، والمتقدمة للمدربين، وذلك في الأسلحة الثلاثة، ضمن خطة لجنة المدربين للارتقاء بالمستوى الفني للمدربين.

وأقيمت الدورتان المتخصصتان بالمركز الأولمبي بالمعادي، لمدة 3 أسابيع أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وذلك خلال الفترة من 30 مارس حتى 15 أبريل الماضي.

وانتظم في الدورتين 23 مدربًا، بواقع 9 مدربين بالدورة المتقدمة، و14 مدربًا بالدورة التخصصية، بإجمالي 6 مدربين لسلاح الشيش، و6 مدربين لسلاح السيف، و11 مدربًا لسلاح سيف المبارزة.

وقد اشتملت الدورتان على محاضرات نظرية متخصصة في علم التدريب الرياضي وعلم النفس الرياضي، والإصابات الرياضية وفسيولوجيا الرياضة والتغذية للرياضيين.

كما اشتملت على محاضرات عملية، تحت إشراف الدكتور السيد سامي لسلاح سيف المبارزة، والدكتور خالد جمال لسلاح الشيش، والكابتن محمود طارق جندية لسلاح السيف.

من جانب آخر تحدث علاء أبو القاسم المدير الرياضي للاتحاد المصري للسلاح، عقب انتهاء بطولة العالم للسلاح التي أقيمت في بلغاريا 2023، واحتلال مصر المركز الثالث، متقدمة على منتخبات إيطاليا وفرنسا والصين وكوريا برصيد خمس ميداليات بواقع، ذهبيتين وفضية ووبرونزيتين.

قال علاء أبو القاسم: "أهنئ جميع اللاعبين وأولياء الأمور والمدربين في الأندية والمنتخبات على هذا الإنجاز، كما أهنئ الجهاز الطبي والإداري وجميع رعاة الاتحاد ومجلس الإدارة، وأتقدم لهم جميعًا بالشكر على دعمهم المستمر والدائم وثقتهم الكاملة في اللاعبين طوال الموسم".

وأضاف قائلًا: "هذا الإنجاز نتاج العمل الجماعي والتعاون بين الجميع بدعم ومساندة الكابتن عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة، ومن أهم سمات بعثة المنتخب في البطولة هو تحرك الجميع سويًا كـ مجموعة واحدة بالإضافة إلى الالتزام في البطولة والالتزام بمواعيد المعسكرات، والروح الرياضية الكبيرة بين الجميع سواء اللاعبين أو الأجهزة الفنية والإدارية والطبية".

وتابع المدير الرياضي للاتحاد قائلًا: "جميع اللاعبين قدموا أداء جيدًا في البطولة وبذلوا قصارى جهدهم حتى النهاية، ما تم تحقيقه في البطولة يعتبر أفضل نتيجة في تاريخ مشاركات مصر".