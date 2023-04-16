الأهلي يسترد الصدارة|جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة 26

جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة 26 حيث استرد النادي الأهلي صدارته للدوري المصري الممتاز بعد فوزه في مباراته الأخيرة على نظيره فريق نادي فاركو ثلاثيه نظيفه حيث زاحمه نادي فيوتشر في الجولة الماضية على الصدارة وبالفعل نجح فيوتشر في التصدر مؤقتا حتى حسمت الجولة 25 الصدارة لصالح النادي الأهلي بفارق نقطتين بينه وبين المركز الثاني لكن يتبقى للمارد الأحمر خمس مباريات مؤجلة فيما تقدم نادي الزمالك في جدول ترتيب الدوري المصري ليدخل أخيرًا إلى المربع الذهبي بعد فوزه في مباراته الأخيرة أمام فريق حرس الحدود.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة 26

الترتيب الفرق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق نقط 1 الأهلي 20 15 5 0 38 7 +31 50 2 فيوتشر 23 13 9 1 29 14 +15 48 3 بيراميدز 23 12 7 4 33 16 +17 43 4 الزمالك 23 11 6 6 34 22 +12 39 5 الاتحاد السكندري 24 12 3 9 30 28 +2 39 6 المقاولون العرب 25 8 11 6 26 22 +4 35 7 المصري البورسعيدي 24 8 11 5 23 24 -1 35 8 فاركو 25 7 11 7 22 23 -1 32 9 سموحة 25 7 10 8 26 29 -3 31 10 غزل المحلة 24 8 6 10 23 33 -10 30 11 سيراميكا كليوباترا 24 6 11 7 27 25 +2 29 12 إنبي 25 8 5 12 25 33 -8 29 13 أسوان 25 7 7 11 23 31 -8 28 14 الإسماعيلي 23 4 11 8 21 25 -4 23 15 الداخلية 24 4 10 10 21 31 -10 22 16 البنك الأهلي 24 4 8 12 25 34 -9 20 17 طلائع الجيش 22 3 8 11 21 33 -12 17 18 حرس الحدود 23 3 7 13 12 29 -17 16

وحصد النادي الأهلي خلال 20 مباراة 50 نقطة بينما جاء نادي فيوتشر 48 نقطة من 23 مباراة وفي المركز الثالث نادي بيراميدز برصيد 43 نقطة بينما نادي الزمالك فيحل رابعا برصيد 39 نقطة من 23 مباراة.