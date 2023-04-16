الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 20 متهمًا فى تهريب الأموال للخارج لجلسة 24 مايو

حبس
حبس

قررت الدائرة الأولي إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة محمود حسين و19 آخرين في القضية رقم 7449 لسنة 2022 النزهة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج، لجلسة 24 مايو؛ لاستكمال المرافعة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وغريب عزت ومحمود زيدان ومحمد نبيل، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد.

ووجه للمتهمين في القضية رقم 7449 لسنة 2022، تولي قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها.

وجاء فى أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 حتى 29 مارس من عام 2021، انضموا لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج، وحيازة مطبوعات تحريضية. 

الدائرة الأولي إرهاب محاكم بدر محاكمة محمود حسين جماعة إرهابية تهريب أموال للخارج

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