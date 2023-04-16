مسلسل عملة نادرة الحلقة 25.. تعرف على موعد عرضها من هنا

مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم يعرض يوميًا ضمن السباق الرمضاني للأعمال الدرامية، ويشاركها في البطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن، ويبرز المسلسل شكل حياة الصعيد وما تتعرض له المرأة من معاناة.

وبالتزامن مع اقتراب نهاية حلقات مسلسل عملة نادرة، وازداد البحث من قبل المواطنين حول مواعيد عرض الحلقة 25 من مسلسل عملة نادرة، ولذلك نقدمه لكم من خلال هذه السطور.

مواعيد عرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 25

يعرض مسلسل عملة نادرة على شاشة سي بي سي- CBC خلال شهر رمضان المبارك، يوميًا في تمام الساعة 7:30 مساء، ويعاد عرض مسلسل عملة نادرة في تمام الساعة 1:30.

ويعرض مسلسل عملة نادرة أيضًا على قناة CBC دراما، في تمام الساعة 8.45 مساء والإعادة تتم الساعة 4.30 صباحاً والساعة 9.15 صباحاً والساعة 3.30 مساء، كما يعرض المسلسل أيضًا على منصة واتش إت - WAtch IT.

فريق عمل مسلسل عملة نادرة

المسلسل بطولة الفنانة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، علي الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، محمد فهيم، هشام عاشور، ريم رؤوف، وتصوير أحمد فهيم، ومهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

الجدير بالذكر أن مسلسل عملة نادرة تقدم خلاله الفنانة نيللي كريم شخصية امرأة صعيدية تتحدى العادات والتقاليد وتقف أمامها، وتستطيع أن تجلب حقها وتنتقم من كل من عرضها للأذى، حيث يناقش المسلسل العديد من القضايا التي تخص المجتمع المصري، المتعلقة بالمرأة وحقوقها.

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