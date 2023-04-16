الأحد 16 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل عملة نادرة الحلقة 25.. تعرف على موعد عرضها من هنا

عملة نادرة
عملة نادرة

مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم يعرض يوميًا ضمن السباق الرمضاني للأعمال الدرامية، ويشاركها في البطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن، ويبرز المسلسل شكل حياة الصعيد وما تتعرض له المرأة من معاناة.

وبالتزامن مع اقتراب نهاية حلقات مسلسل عملة نادرة، وازداد البحث من قبل المواطنين حول مواعيد عرض الحلقة 25 من مسلسل عملة نادرة، ولذلك نقدمه لكم من خلال هذه السطور.

مواعيد عرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 25

يعرض مسلسل عملة نادرة على شاشة سي بي سي- CBC خلال شهر رمضان المبارك، يوميًا في تمام الساعة 7:30 مساء، ويعاد عرض مسلسل عملة نادرة في تمام الساعة 1:30.

ويعرض مسلسل عملة نادرة أيضًا على قناة CBC دراما، في تمام الساعة 8.45 مساء والإعادة تتم الساعة 4.30 صباحاً والساعة 9.15 صباحاً والساعة 3.30 مساء، كما يعرض المسلسل أيضًا على منصة واتش إت - WAtch IT.

مسلسل جميلة الحلقة 24| ريهام حجاج تبلغ الشرطة على رجب.. وسوسن بدر تطالبها بتوزيع الميراث

مسلسل جميلة الحلقة 24.. سوسن بدر تطالب بقتل "رجب"

فريق عمل مسلسل عملة نادرة

المسلسل بطولة الفنانة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، علي الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، محمد فهيم، هشام عاشور، ريم رؤوف، وتصوير أحمد فهيم، ومهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

الجدير بالذكر أن مسلسل عملة نادرة تقدم خلاله الفنانة نيللي كريم شخصية امرأة صعيدية تتحدى العادات والتقاليد وتقف أمامها، وتستطيع أن تجلب حقها وتنتقم من كل من عرضها للأذى، حيث يناقش المسلسل العديد من القضايا التي تخص المجتمع المصري، المتعلقة بالمرأة وحقوقها.

اقرأ أيضا:

"لفك الكرب وسعة الرزق".. دعاء للمتوفي في ليلة القدر | دعاء ليلة القدر مكتوب

مسلسل عملة نادرة الحلقة 25.. أحداث الحلقة الماضية

مسلسل عملة نادرة الحلقة 24.. سكينة تريد قتل ابنها مسعود لإخفاء السر

عملة نادرة مسلسل عملة نادرة الحلقة 25 عملة نادرة الحلقة 25 الحلقة 25 مسلسل عملة نادرة مسلسلات رمضان 2023 مواعيد عرض مسلسل عملة نادرة موعد عرض مسلسل نيللي كريم تفاصيل احداث مسلسل عملة نادرة جمال سليمان اعادة مسلسل عملة نادرة مسلسل عملة نادرة قنوات عرض مسلسل عملة نادرة مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة مسلسل عملة نادرة الخامسة والعشرون

الأكثر قراءة

بالأسماء.. 6 مصابين فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية - مطروح

الجيش السودانى يعلن هروب قائد قوات الدعم السريع "حميدتى"

تنفيذ 471 قرار إزالة للمبانى المخالفة فى الإسكندرية

محافظ الدقهلية: الشعب المصرى نسيج واحد تجمعه المحبة والأخوة والوطنية

كشف ملابسات فيديو سرقة أسلاك كهربائية خاصة بأعمدة الإنارة بالقاهرة

ضبط تاجر مواد مخدرة بحوزته كمية من الشادو فى الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

ماجد حبته

صاروخ يوم الشمس!

أحمد الصغير

شكرًا لمَن صوّبوا مسار الدراما التاريخية المصرية

حسين دعسة

التشاورى الخليجى - العربى.. الأزمة السورية حرجة.. وقضيتنا المركزية فلسطين

وائل لطفي

«تحت الوصاية».. مرة أخرى

صور

الأحياء الشعبية تحتفل بليالي رمضان

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

محطة تل أبيب

المزيد

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟

وثائق البنتاجون: إسرائيل تدربت على تنفيذ هجوم على إيران فبراير الماضى

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى